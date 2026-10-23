2027 यामाहा MT-125 बाइक नए लुक और फीचर्स के साथ हुई पेश, मिला पावरफुल इंजन और शानदार फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। जापानी बाइक निर्माता ने इस हफ्टे 2027 मॉडल ईयर के लिए नई MT-125 हाइपर नेकेड बाइक के लॉन्च की घोषणा कर दी है। इसमें नया लुक दिया गया है। इस नए कुल का मकसद इसे MT लाइनअप की बाकी बाइक्स जैसे MT-09, MT-07 और MT-03 के जैसा बनाना और एक अर्बन लुक देना है।

कैसा है इसका डिजाइन? नई 2027 Yamaha MT-125 अभी लॉन्च हुई है और इसका आगे का हिस्सा पहले से काफी ज्यादा शार्प दिखता है। इसमें नए हेडलाइट क्लस्टर और थोड़ा बदले हुए फ्लूय टैंक श्राउड्स के साथ पूरे फ्रंट लुक और साइड की बनावट को बदल दिया गया है जिससे इसे नया लुक मिलता है। सबसे खास अपडेट है इसका क्लस्टर जहां बदली हुई LED लाइटिंग सिग्नेचर देखने को मिलती है।

पुराने मॉडल में जो असली बाई-LED प्रोजेक्टर DRLs के नीचे होता था, उसे अब DRLs के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। अब इसे हल्के कलर वाले एक ट्रांसलूसेंट हेडलाइट काउल के अंदर रखा गया है। फ्यूल टैंक और पैनल फेसलिफ्ट के साथ पूरे फ्यूल टैंक श्राउड्स को अपडेट किया गया है। टैंक श्राउड्स के निकलते हुए नई LED टर्न इंडिकेटर्स भी लगाए गए हैं। टैंक श्राउड्स में कुछ ट्रांसलूसेंट हिस्से और कंट्रास्टिंग हाइलाइट्स दिए गए हैं जो रेडिएटर कवर का भी काम करते हैं। सीटों पर अलग-अलग कंट्रास्टिंग के साथ ड्यूल-टोन इंफेक्ट दिया गया है और इसके साथ ही नए साइड बॉडी पैनल भी जोड़े गए हैं।

क्या मिले फीचर्स? इस अपडेटेड बाइक में एक TFT, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है जो नेविगेशन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। बाकी फीचर्स में ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लिपर क्लच, 41mm USD फ्रंट फोर्क्स, रियर मोनो-शॉक यूनिट, फैंसी स्विंगआर्म, सिंगल डिस्क ब्रेक शामिल हैं। MT-125 फेसलिफ्ट में SOHC 4V/सिलिंडर हेड वाला वही 125cc लिक्विड-कूल्ड सिंगल सिलिंडर इंजन जारी रखा गया है। यह 15PS पावर और 11.5nm टॉर्क जनरटे करता है।