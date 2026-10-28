नई Triumph Tiger 1200 हुई रिवील, टचस्क्रीन डिस्प्ले समेत फ्रंट और रियर में मिलेगा रडार सिस्टम

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने अपनी एडवेंचर बाइक 2027 Triumph Tiger 1200 को नए अपडेट्स के साथ रिवील कर दिया है। इस बार बाइक में पहले से ज्यादा पावरफुल इंजन, रडार बेस्ड सेफ्टी फीचर्स, अपडेटेड सस्पेंशन और गियरबॉक्स के साथ अपडेट किया है। हालांकि, कंपनी ने बाइक के ओवरऑल डिजाइन को मौजूदा मॉडल के काफी करीब रखा है। नई रेंज में दुनियाभर के बाजारों के लिए चार वेरिएंट शामिल हैं, जबकि भारत में GT Pro और Rally Explorer वेरिएंट पेश किए जाएंगे। इसकी बिक्री मार्च 2027 से शुरू होने वाली है।

2027 Triumph Tiger 1200 का इंजन नई Triumph Tiger 1200 में पहले की तरह 1,160cc का लिक्विड-कूल्ड, तीन-सिलेंडर इंजन दिया गया है। हालांकि, कंपनी ने इसे अपडेट करके इसकी पावर बढ़ा दी है। अब यह इंजन 9,250rpm पर 156bhp की पावर और 6,750rpm पर 130Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस तरह बाइक को पिछले मॉडल के मुकाबले 7bhp ज्यादा पावर मिलती है। साथ ही, इंजन कम rpm पर अपना पीक टॉर्क देता है।

इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए Triumph ने सिलेंडर हेड, पिस्टन, एग्जॉस्ट सिस्टम और फ्यूल इंजेक्शन में बदलाव किए हैं। इसके अलावा, बाइक में हल्के इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व भी दिए गए हैं। कंपनी ने पहले तीन गियर रेशियो को भी अपेडट किया है। वहीं, छह-स्पीड गियरबॉक्स और शाफ्ट ड्राइव सिस्टम में भी सुधार किए गए हैं। 2027 Triumph Tiger 1200 का रडार सेफ्टी टेक्नोलॉजी

इसका सबसे बड़ा अपडेट इसका फ्रंट और रियर रडार सिस्टम है। इस टेक्नोलॉजी के साथ बाइक में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इनमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ग्रुप राइड असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट शामिल हैं। ये फीचर्स बाइक चलाते समय राइडर को आसपास के ट्रैफिक और संभावित खतरों के प्रति सचेत करने में मदद करने के लिए दिए गए हैं। बाइक में 7-इंच का TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। इसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto की सुविधा स्टैंडर्ड तौर पर मिलती है।

सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम नई Tiger 1200 में 49mm Showa अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। दोनों सस्पेंशन में 200mm का ट्रैवल मिलता है। इसका सस्पेंशन सिस्टम छह-एक्सिस IMU और दूसरे सेंसर से मिलने वाले डेटा के आधार पर कंप्रेशन और रिबाउंड डैंपिंग को एडजस्ट करता है। इसके साथ ऑटोमैटिक प्रीलोड एडजस्टमेंट भी दिया गया है।

बाइक में राइड-हाइट फंक्शन भी मिलता है, जो बाइक के रुकने पर इसकी ऊंचाई को 30mm तक कम कर देता है। वहीं, ऑप्शनल लो सीट के साथ सीट की ऊंचाई 790mm तक कम हो सकती है। यह फीचर उन राइडर्स के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें ज्यादा ऊंची एडवेंचर बाइक पर पैर जमीन तक पहुंचाने में परेशानी होती है।

ब्रेकिंग के लिए बाइक के फ्रंट में डुअल 320mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिनके साथ Brembo Stylema कैलिपर्स मिलते हैं। वहीं, पिछले पहिये में 282mm की डिस्क दी गई है। इस तरह बाइक में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है। कंपनी ने सस्पेंशन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ ब्रेकिंग हार्डवेयर की जानकारी भी साझा की है। डिजाइन में हुए हल्के बदलाव

Triumph ने नई Tiger 1200 के डिजाइन में कुछ बदलाव किए हैं। इसमें अपडेटेड फ्यूल टैंक, रेडिएटर काउल्स, फ्रंट बीक और विंडस्क्रीन शामिल हैं। हालांकि, बाइक का ओवरऑल डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही रखा गया है।

व्हील सेटअप की बात करें तो सभी वेरिएंट में 19-इंच का फ्रंट व्हील और 17-इंच का रियर व्हील मिलता है। GT वेरिएंट में कास्ट एल्युमीनियम व्हील दिए गए हैं, जबकि Rally वेरिएंट में स्पोक व्हील मिलते हैं। बाइक का वेट वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग है। GT Pro का वेट 250kg है, जबकि Rally Explorer का वेट 268kg है।

नई Triumph Tiger 1200 के Pro वेरिएंट में 20-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। वहीं, Explorer वेरिएंट में 30-लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है। इसके अलावा, Explorer मॉडल में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लोअर इंजन बार और ज्यादा चौड़े व ऊंचे हैंडलबार दिए गए हैं।

सभी वेरिएंट में राइडर और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हीटेड सीट्स स्टैंडर्ड हैं। इसके साथ तीन-स्टेज हीटेड ग्रिप्स भी मिलती हैं। इस तरह कंपनी ने अलग-अलग वेरिएंट में फ्यूल टैंक क्षमता और कुछ अतिरिक्त उपकरणों के आधार पर अंतर रखा है। भारत में कब होगी लॉन्च?