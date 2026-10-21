2027 Kawasaki KLE500 SE SmartRide हुई पेश, अब बिना क्लच दबाए कर सकेंगे स्टार्ट और स्टॉप

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। जापान की मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी कावासाकी ने 2027 Kawasaki KLE500 एडवेंचर मोटरसाइकिल का SE SmartRide वेरिएंट को पेश किया है। इस नए मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसमें दिया गया मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल क्लच सिस्टम है। यह बाइक को स्टार्ट करते समय और रोकते समय मैनुअली क्लच को दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ट्यूब-टाइप टायर की जगह ट्यूबलेस टायर दिए हैं।

2027 Kawasaki KLE500 SE SmartRide में क्या हुए बदलाव? इस नए वेरिएंट को दो बड़े अपडेट दिए गए हैं। पहला, इसमें नया SmartRide क्लच सिस्टम मिलता है, जबकि दूसरा बदलाव टायर सेटअप से जुड़ा है। स्टैंडर्ड KLE500 SE में ट्यूब-टाइप टायर दिए जाते हैं, लेकिन नए SmartRide वेरिएंट में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। इन बदलावों का उद्देश्य बाइक को चलाने में ज्यादा सुविधाजनक बनाना और एडवेंचर राइडिंग के दौरान व्यावहारिक उपयोगिता बढ़ाना है।

क्लच सिस्टम कैसे करता है काम? Kawasaki KLE500 SE SmartRide का सबसे खास फीचर इसका मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल क्लच मैकेनिज्म है। यह सिस्टम बाइक को चलाना शुरू करते समय और रुकने के दौरान क्लच के एंगेजमेंट को मैनेज करता है। इससे राइडर को इन परिस्थितियों में बार-बार मैनुअल क्लच ऑपरेट करने की जरूरत कम पड़ती है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बाइक पूरी तरह ऑटोमैटिक हो गई है। चलते समय गियर बदलने के लिए राइडर को क्लच लीवर और गियर पैडल का इस्तेमाल करना होगा। यानी SmartRide सिस्टम मुख्य रूप से स्टार्ट और स्टॉप के दौरान क्लच ऑपरेशन को आसान बनाता है, जबकि सामान्य गियर शिफ्टिंग में राइडर की भूमिका बनी रहती है।

Honda E-Clutch से कैसे अलग है? Kawasaki का SmartRide क्लच सिस्टम तकनीक के मामले में Honda E-Clutch से अलग है। Kawasaki ने इसमें मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है, जो क्लच के एंगेजमेंट को मैनेज करता है। दूसरी ओर, Honda E-Clutch तकनीक क्लच ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्ट्यूएटर का इस्तेमाल करती है।

इस तरह, दोनों तकनीकों का उद्देश्य क्लच ऑपरेशन को आसान बनाना है, लेकिन इनके काम करने का तरीका अलग है। Kawasaki KLE500 SE SmartRide में मैकेनिकल सिस्टम को प्राथमिकता दी गई है, जबकि Honda E-Clutch में इलेक्ट्रोमैकेनिकल व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है।

नए वेरिएंट में मिलेंगे ट्यूबलेस टायर 2027 Kawasaki KLE500 SE SmartRide में दूसरा अहम बदलाव ट्यूबलेस टायर का है। स्टैंडर्ड KLE500 SE में ट्यूब-टाइप टायर मिलते हैं, जबकि नए वेरिएंट में ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। ट्यूबलेस टायर का फायदा पंचर जैसी परिस्थितियों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनमें ट्यूब-टाइप टायर की तुलना में पंचर से निपटने की प्रक्रिया अलग होती है।

2027 Kawasaki KLE500 SE SmartRide का इंजन नए SmartRide वेरिएंट में पहले की तरह 451cc का पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। कंपनी ने इसके पावर और टॉर्क आउटपुट में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की है। बाइक का इंजन 9,000rpm पर 44Bhp की पावर और 6,000rpm पर 42.6Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

Kawasaki KLE500 रेंज में अब मिलेंगे तीन वेरिएंट SmartRide वेरिएंट के शामिल होने के बाद Kawasaki KLE500 रेंज में अब कुल तीन विकल्प हो गए हैं। इनमें स्टैंडर्ड KLE500, KLE500 SE और नया KLE500 SE SmartRide शामिल हैं। नए SmartRide वेरिएंट को कंपनी ने Pearl Blizzard White कलर में पेश किया है।