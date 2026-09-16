ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में यामाहा की ओर से कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल और स्‍कूटर की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से 150 सीसी सेगमेंट में Yamaha R15 को भी बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता ने हाल में ही इस मोटरसाइकिल को अपडेट कर दिया है। किस तरह के अपडेट के साथ इसे ऑफर किया गया है। किस कीमत पर इसे बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

अपडेट हुई R15 यामाहा की ओर से ऑफर की जाने वाली मोटरसाइकिल आर 15 को हाल में ही अपडेट कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इसे यह अपडेट तब दिया गया है जब कुछ समय पहले ही R2 को औपचारिक तौर पर भारत में लॉन्‍च किया गया है।

क्‍या हुआ अपडेट जानकारी के मुताबिक इस मोटरसाइकिल को यामाहा की ओर से यूनिडायरेक्‍शनल क्विकशिफ्टर के साथ अपडेट किया गया है। जिसका फायदा यह होता है कि मोटरसाइकिल चलाते हुए ऊंचे गियर पर जाना है तो क्‍लच का उपयोग करने की जरुरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर निचले गियर को लगाना है तो इसके लिए क्‍लच का उपयोग करना होगा।

नए रंग भी मिले निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल को क्विकशिफ्टर के साथ अपडेट करने के अलावा नए रंगों के विकल्‍प के साथ भी ऑफर कर दिया गया है। इसमें रेसिंग ब्लू और मैट पर्ल वाइट रंगों के विकल्‍प को इस फीचर के साथ ऑफर किया गया है।