नीलाम होगी Batman की आइकॉनिक कार Batmobile, टूटेगा दुनिया की सबसे महंगी मूवी कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड!

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म हिस्ट्री की सबसे मशहूर कारों में से एक 1992 की फिल्म Batman Returns हीरो बैटमोबाइल को इस साल नवंबर में नीलाम किया जाएगा। जूलियम्स ऑक्शन और टर्नर क्लासिक मूवीज द्वारा इस कार को 23 नवंबर को लॉस एंजिल्स और ऑनलाइन बेचा जाएगा।

कितनी होगी कीमत? जूलियन्स ऑक्शन का अंदाजा है कि इस कार की कीमत 50 लाख डॉलर से 70 लाख डॉलर (लगभग 60-70 करोड़ रुपए) के बीच हो सकती है। इस कीमत पर बिक्री से किसी मूवी कार के लिए एक नया नीलामी रिकॉर्ड बन जाएगा। इस कीमत पर बिक्री से किसी मूवी कार के लिए एक नया नीलामी रिकॉर्ड बन जाएगा जो 1960 के दशक की टेलीविजन सीरीज की बैटमोबाइल के लिए चुकाए गए 42 लाख डॉलर से ज्यादा होगा।

कैसा है इसका डिजाइन? टिम बर्टन की बैटमोबाइल में किसी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है बल्कि इसका फ्रेम दो Chevy Impala चेसिस को आपस में जोड़कर बनाया गया है। इसकी फाइबरग्लास बॉडी बंपर से बंपर तक 19 फीट 8 इंच लंबी है। इसका आर्ट डेको स्टाइल एक टर्बाइन जैसी नोज के इनटेक और बड़े रियर फिन के साथ मेल खाता है।

यह इसे एक रोड कार की बजाय एक हथियार की तरह दिखाता है और बर्टन की डार्क गॉथम सिटी के लिए बिल्कुल सही है। पावर और इंजन इसमें Chevy 8 इंजन दिया गया है जिसे वन पीस-फ्रंट एंड के नीचे तीन-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। जूलियन्स ऑक्शन का कहना है कि यह कार फिल्म के ज्यादातर ड्राइविंग सीन से मेल खाता है जिससे यह बैकअप यूनिट के बजाय कैमरे पर इस्तेमाल की जाने वाली असली हीरो बैटमोबाइल बनती है।

हिस्ट्री और फिनिश फिल्म की शूटिंग के बाद इसके हिस्ट्री में फिल्म के प्रीमियर और रैप पार्टी में शामिल होना, उसके बाद स्टोरज और मार्कोनी ऑटोमोटिव म्यूजियम में प्रदर्शनी पर रहना शामिल है। इस कार पर अभी भी इसका ओरिजिनल ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मौजूद है जो उन खरीदारों को अट्रैक्ट करता है जो फिल्म सेट से निरंतरता चाहते हैं।