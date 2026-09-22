TVS की ये सस्ती मोटरसाइकिल डेली यूज के लिए है बेस्ट, 74kmpl का माइलेज और कीमत सिर्फ 58,850 रुपए

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। डेली कम्यूटिंग के लिए बाइड डिसाइड करना, सबसे बड़ा टास्क होता है क्योंकि भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में इतने सारी बाइक्स मौजूद हैं कि किसी एक को सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम आपको यहां एक ऐसी बाइक के बारे में बताने वाले हैं जो सस्ती होने के साथ-साथ माइलेज में भी बहुत आगे है। हम बात कर रहे हैं TVS Radeon की।

बाइक के डाइमेंशन इश बाइक की लंबाई 2025mm, चौड़ाई 705mm और ऊंचाई 1080mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 180mm और सीट हाइट 780mm है। ड्रम वेरिएंट का कर्ब वेट 113 किलो और डिस्क वेरिएंट का वजन 115 किलोग्राम है। इसके अलावा, इस मोटरसाइकिल का फ्यूल टैंक 10 लीटर है।

सस्पेंशन ब्रेक्स और टायर्स आगे का सस्पेंशन टेलीस्कोपिक ऑयल डैंपड है और पीछे के सस्पेंशन में 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। फ्रंट ब्रेक में वेकिएंट के मुताबिक 130mm का ड्रम या 240mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। वहीं, रियर ब्रेक में सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉज के साथ 110mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। इसमें 18-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं और आगे-पीछे दोनों टायर्स ट्यूबलेस हैं।

फीचर्स और कंफर्ट इस बाइक में एनालॉग या डिगी/डिस्क वेरिएंट पर डिजिटल-एनालॉग मल्टी-फंक्शनल क्लस्टर मिलता है। इसके अलावा, कंफर्ट के लिए एक्ट्रा लंबी कुशन वाली सिंगल-पीस सीट दी गई है जिसे सबसे बड़ी कुशन सीट कहा गया है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए इसमें सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी दी गई है जो पीछे के पैडल से दोनों ब्रेक एक साथ लगाती है।

बता दें कि चुनिंदा वेरिएंट्स में USB चार्जिंग पोर्ट, साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ और कैरियर यूटिलिटी वाला ग्रैब रेल मिलता है। इंजन और पावर इस बाइक में 109.7cc का सिंगल-सिलिंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है जो 7,350pm पर 8.08 से 8.19 PS का पावर और 4,500rpm पर 8.7nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें फ्यूल डिलीवरी के लिए ETFI (Eco-Thrust Fuel Injection) और एमिशन स्टैंडर्ड के लिए BS6 फेज-2 दिया गया है। इस बाइक का माइलेज 73.68kmpl (ARAI) है।