TVS iQube या Bajaj Chetak: डेली यूज के लिए कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है बेस्ट, रेंज कीमत और फीचर्स में कौन बेहतर
Tvs iQube ST vs Bajaj Chetak: यह दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी बेहतरीन डिजाइन, बैटरी और रेंज और किफायती कीमत ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल खरीदते समय लोग डिजाइन, बैटरी, रेंज और चार्जिंग में लगने वाला टाइम जरूर चेक करते हैं। देश में पेट्रोली की बढ़ती कीमतों के बाद से अब लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ जा रहे हैं जो रोजाना का सफर कम खर्च में कराए और जिसकी रेंज भी लंबी हो जिससे बार-बार चार्जिंग की झंझट न हो। इसके लिए Tvs iQube और Bajaj Chetak दोनों ही बजट में आने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं जो लोगों को काफी पसंद आती है। अगर आप इन दोनों को लेकर कंफ्यूज हैं कि किसे खरीदना बेहतर होगा तो यहां हम आपको दोनों के बीच का एक-एक अंतर बताने वाले हैं।
डिजाइन में कितना है अंतर?
TVS iQube ST: इसमें कंपोजिट या प्लास्टिक बॉडी पैनल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक चौड़ा और फ्लैट फ्लोरबोर्ड मिलता है और कई कनेक्टेड फीचर्स के साथ 7-इंच का TFT टचस्क्रीन दिया गया है। इसकी अंडर-सीटर स्टोरेज लगबग 30-32 लीटर है।
Bajaj Chetak: इस इलेक्ट्रिक स्कूटर एक आइकॉनिक ऑल-मेटल बॉडी मिलती है जो स्क्रैच से बचाती है और मानसून का सामना भी अच्छे से करती है। इसमें नेविगेशन के साथ 5.5 इंच का TFT/LCD डिस्प्ले दिया गया है और 35 लीटर का बड़ा बूट मिलता है जिसमें फुल-फेस हेलमेट आसानी से आ जाता है।
|Design Feature
|TVS iQube ST
|Bajaj Chetak
|Styling Language
|Modern, sharp, and futuristic
|Classic, retro, and vintage
|Body Material
|Lightweight composite and plastic panels
|Premium, heavy-duty all-metal body
|Floorboard
|Wide and flat (good for carrying bags or large items)
|Curved step-through design (less flat-cargo space)
|Length & Wheelbase
|Shorter length (1,301 mm wheelbase)
|Longer stance (1,914 mm total length, 1,355 mm wheelbase)
|Under-seat Storage
|30 to 32 liters (shallower design)
|35 liters (deeper, easily fits a helmet)
|Extra Storage
|Minimal front compartment
|Front apron cubbyhole
|Ground Clearance
|157 mm
|168 mm
|Lighting
|Full LED headlamp and tail lamp
|Full LED headlamp with horseshoe-shaped DRL
|Display Console
|Large 7-inch TFT touchscreen
|Up to 5.4-inch TFT touchscreen (variant dependent)
परफॉर्मेंस और राइड डायनेमिक्स
इसमें 4.4kW तक की मोटर दी गई है जो 33nm का टॉर्क जनरेट करती है और लगभग 4.2 सेकंड में 0-40kmph की स्पीड पकड़ लेती है और इसकी टॉप-स्पीड 75-82kmph है। राइड क्वालिटी काफी सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। वहीं, Bajaj Chetak में मिड-माउंटेड मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो स्मूथ एक्सीलरेशन और 70-80kmph की स्पीड देती है। इसमें स्टील मेटल बॉडी मिलती है और इसके साथ लीडिंग-लिंक फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है।
बैटरी और रेंज का अंतर
TVS iQube ST में 5.3kWh की बैटरी पैक दी गई है जिसका क्लेम्ड IDC रेंज 212 किमी तक है तो वहीं Bajaj Chetak में 3.0 से 3.5kWh का बैटरी पैक दिया गया है जिसकी क्लेम्ड IDC रेंज 131-153 किमी तक है। Bajaj Chetak C25, C30 और C35 वेरिएंट्स में आती है जिनकी रेंज 113 किमी से 153 किमी तक दी गई है।
|Feature
|TVS iQube ST
|Bajaj Chetak (Top/3.5 kWh Series)
|Battery Capacity
|5.3 kWh
|3.5 kWh
|Battery Type
|Lithium-ion
|Lithium-ion
|Claimed Range (IDC)
|212 km
|153 km
|Charging Time (0-80%)
|~4 hours 18 minutes
|~3 hours
|Warranty
|3 years / 50,000 km
|3 years / 50,000 km
फीचर्स का अंतर
TVS iQube ST: इसमें 7-इंच का TFT कलर टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है जिसमें 5-वे जॉयस्टिक मिलता है। TVS iQube ST में SmartXonnect के जरिए 118 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स और OTA अपडेट्स मिलते हैं। इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल, रिवर्स और फॉरवर्ड पार्किंग असिस्ट और USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।
Bajaj Chetak: इसमें कलर LCD या 5-इंच का TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है जिसमें ऑप्शनल ग्लोव और रेन मोड्स मिलते हैं। कॉल/SMS अलर्ट और नेविगेशन के लिए Chetak ऐप के साथ ब्लूटूख कनेक्टिविटी मिलती है। इसमें रिवर्स असिस्ट मोड, कीलेस एक्सेस, सेल्फ-कैंसलिंग इंडिकेटर्स और गाइड मी होम लैंप दिए गए हैं।
|Feature / Specification
|TVS iQube ST (5.3 kWh)
|Bajaj Chetak (Top Variant / 3501)
|Battery Capacity
|5.3 kWh
|3.5 kWh
|Claimed Range (IDC)
|Up to 212 km
|Up to 153 km
|Top Speed
|82 km/h
|73 km/h
|Charging Time (0-80%)
|~4 hours 18 minutes
|~3 hours
|Body Construction
|Rigid composite / high-grade panels
|All-metal body
|Instrument Console
|Large touchscreen TFT with connected tech
|5.4-inch / 5.5-inch TFT touchscreen with navigation
|Under-seat Storage
|~30–32 litres
|35 litres
|Brakes
|Front Disc, Rear Drum
|Front Disc (on top trims), Rear Drum
|Connected Features
|Smart Xonnect with 100+ features
|360-degree app, geo-fencing, remote immobilization
कीमत का अंतर
|ब्रांड एवं मॉडल (Model)
|वेरिएंट (Variant)
|बैटरी क्षमता (Battery)
|ड्राइविंग रेंज (Range)
|टॉप स्पीड (Top Speed)
|एक्स-शोरूम कीमत (Ex-Showroom Price)
|ऑन-रोड कीमत (Delhi/Noida)
|TVS iQube
|ST 3.04 kWh
|3.04 kWh
|~100 km
|-
|₹1,65,555 – ₹1,66,290
|₹1,72,421
|ST 5.01 / 5.3 kWh (Top)
|5.01 / 5.3 kWh
|150–212 km
|82 km/h
|₹1,85,373 – ₹1,86,108
|₹1,91,955
|Bajaj Chetak
|Chetak C2501
|2.5 kWh
|113 km
|55–60 km/h
|₹91,504 – ₹1,04,802
|-
|Chetak 3001
|3.0 kWh
|127 km
|63–70 km/h
|₹99,500 – ₹1,19,270
|-
|Chetak 3503
|3.5 kWh
|151–155 km
|63–70 km/h
|₹1,09,000 – ₹1,29,157
|-
|Chetak 3502
|3.5 kWh
|153 km
|73–80 km/h
|₹1,22,000 – ₹1,44,939
|-
|Chetak 3501
|3.5 kWh
|153 km
|73–80 km/h
|₹1,34,000 – ₹1,57,140
|-
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