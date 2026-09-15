ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Toyota Innova Crysta सालों से भारतीय MPV मार्केट में काफी लोकप्रिय रही है। यह 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आने वाले 2.4 लीटर डीजल इंजन से संचालित होती है और 7-सीट और 8-सीट दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। अगर आप Innova Crysta को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इसके बारे में ये बातें जान लें।

इंजन और परफॉर्मेंस Toyota Innova Crysta में 2.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 150hp की पावर और 343nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, Toyota इस पर 3 साल या 1 लाख किमी तक की वारंटी कवरेज देती है। इसके अलावा, 5 साल या 2,20,000 किमी तक की एक्सटेंडेड वारंटी भी उपलब्ध है।

इनोवा क्रिस्टा के डाइमेंशन Toyota Innova Crysta की लंबाई 4,735mm, चौड़ाई 1,830mm, ऊंचाई 1,975mm और व्हीलबेस 2,750mm है। इसमें 7-8 लोगों के बैठने की क्षमता, 55 लीटर का फ्यूल टैंक और 300 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। सस्पेंशन, ब्रेक्स और टायर्स की बात करें तो इसके फ्रंट में इंडिपेंडेंट डबल विशबोर्न और रियर में मल्टी-लिंक/कॉइल स्प्रिंग के साथ 4 लिंक सस्पेंशन दिया गया है।

इंटीरियर और फीचर्स इंटीरियर की बात करें तो यह 7 सीटर या 8 सीटर विकल्प में उपलब्ध है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करने वाला 8-इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले, सभी रो में एसी वेंट के साथ ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग और स्टोरेज के लिए कई बॉटल होल्डर्स, कूल्ड अपर ग्लोव बॉक्स और कप होल्डर्स के साथ फोल्डेबल सीटback टेबल दिए गए हैं।