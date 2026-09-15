Toyota Innova Crysta: 15 किमी/लीटर माइलेज, 7-8 सीट और बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट MPV
Toyota Innova Crysta: टोयोटा इनोवा क्रिस्टा अपनी मजबूती, बड़ा स्पेस और बेहतरीन फीचर्स की वजह से भारतीय बाजार की सबसे लोकप्रिय MPV में से एक है।
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Toyota Innova Crysta सालों से भारतीय MPV मार्केट में काफी लोकप्रिय रही है। यह 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आने वाले 2.4 लीटर डीजल इंजन से संचालित होती है और 7-सीट और 8-सीट दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। अगर आप Innova Crysta को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इसके बारे में ये बातें जान लें।
इंजन और परफॉर्मेंस
Toyota Innova Crysta में 2.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 150hp की पावर और 343nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, Toyota इस पर 3 साल या 1 लाख किमी तक की वारंटी कवरेज देती है। इसके अलावा, 5 साल या 2,20,000 किमी तक की एक्सटेंडेड वारंटी भी उपलब्ध है।
इनोवा क्रिस्टा के डाइमेंशन
Toyota Innova Crysta की लंबाई 4,735mm, चौड़ाई 1,830mm, ऊंचाई 1,975mm और व्हीलबेस 2,750mm है। इसमें 7-8 लोगों के बैठने की क्षमता, 55 लीटर का फ्यूल टैंक और 300 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। सस्पेंशन, ब्रेक्स और टायर्स की बात करें तो इसके फ्रंट में इंडिपेंडेंट डबल विशबोर्न और रियर में मल्टी-लिंक/कॉइल स्प्रिंग के साथ 4 लिंक सस्पेंशन दिया गया है।
इंटीरियर और फीचर्स
इंटीरियर की बात करें तो यह 7 सीटर या 8 सीटर विकल्प में उपलब्ध है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करने वाला 8-इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले, सभी रो में एसी वेंट के साथ ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग और स्टोरेज के लिए कई बॉटल होल्डर्स, कूल्ड अपर ग्लोव बॉक्स और कप होल्डर्स के साथ फोल्डेबल सीटback टेबल दिए गए हैं।
सेफ्टी फीचर्स में 7 एयरबैग, EBD और ESP के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट व एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल हैं। इसका ARAI क्लेम्ड माइलेज (2.4 लीटर डीजल)15.6kmpl है।
|Variant
|Seating Configuration
|Ex-Showroom Price Range
|GX
|7-Seater / 8-Seater
|₹19.72 lakh – ₹19.91 lakh
|GX Plus
|7-Seater / 8-Seater
|₹21.15 lakh – ₹21.34 lakh
|VX
|7-Seater / 8-Seater
|₹24.93 lakh – ₹25.12 lakh
|ZX
|7-Seater
|₹26.63 lakh – ₹26.77 lakh
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