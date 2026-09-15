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71.33kmpl का माइलेज और कीमत 80,000 रुपए से कम, रोज सफर के लिए बेस्ट हैं ये 5 स्कूटर्स

By Digital Desk Edited By: Shubham Pandey
Published: Tue, 15 Sep 2026 03:30 PM (IST)

Top Mileage Scooters: भारत में ज्यादा माइलेज देने वाले स्कूटर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अगर आप नया ...और पढ़ें

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ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में स्कूटर्स की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। घर के कामों के लिए और रोजाना ऑफिस आने-जाने से लेकर बाइक-टैक्सी और डिलीवरी व्हीकल्स तक, स्कूटर्स अलग-अलग लोगों और उनकी जरूरतों के मुताबिक काफी लोकप्रिय है। अगर आप ज्यादा माइलेज वाले स्कूटर्स की तलाश में हैं तो यहां हम आपको 5 बेस्ट विकल्पों के बारे में बताने वाले हैं।

TVS Jupiter 110

भारतीय बाजार में TVS Jupiter की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 75,625 रुपए है। Jupiter 110 की बात करें तो इसमें 113.3cc का सिंगल-सिलिंडर इंजन दिया गया है जो 7.91bhp की पावर और 9.8nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा, इसमें 33 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज और 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। इसका ARAI माइलेज 61.2kmpl है।

Yamaha Fascino 125 FI Hybrid

Yamaha Fascino 125 FI Hybrid भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाले स्कूटर्स में से एक है और बाकी विकल्पों में इसकी कीमत सबसे कम है। इस स्कूटर में माइल्ड-हाइब्रिड स्मार्ट मोटर जेनरेटर के साथ 125cc का इंजन दिया है जो 8.2PS की पावर और 10.3nm का ज्यादा टॉर्क देता है। इसमें 21-लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज है और इसका ARAI माइलेज 68.75kmpl है।

Yamaha Ray ZR 125 FI Hybrid

Yamaha Ray ZR 125 FI Hybrid भारत का सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर है जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 79,880 रुपए है। इसमें माइल्ड-हाइब्रिड स्मार्ट जनरेटर के साथ 125cc का इंजन दिया गया है जो 8.2PS की पावर और 10.3nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका ARAI माइलेज 71.33kmpl का है।

Hero Destini 125

देश में Hero Destini 125 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 82,465 रुपए से शुरू होती है। इसमें 124.6cc का एयर-कूल्ड इंजन है जो 9bhp की पावर और 10.4nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा, इसमें 19-लीटर का अंडर सीट-स्टोरेज मिलता है। इसका ARAI माइलेज 68.75kmpl है।

Suzuki Burgman Street 125

भारत में इस स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 1.03 लाख रुपए से शुरू होती है। Burgman Street 125 में 124cc का एयर-कूल्ड इंजन है जो 8.42PS की पावर और 10.2nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 24.6 लीटर का अंडर-सीटर स्टोरेज और 5.5 लीटर की फ्यूल टैंक मिलता है। इसका ARAI माइलेज 58.5kmpl है।

Best Mileage Scooters 2026

Model

ARAI-Mileage

Starting Ex-Showroom Price

Yamaha Ray ZR 125 FI Hybrid

Up to 71.33 km/l

Rs 79,880 Onwards

Yamaha Fascino 125 FI Hybrid

Up to 68.75 km/l

Rs 78,980 Onwards

Suzuki Burgman Street 125

Up to 58.5 km/l

Rs 1.03 lakh Onwards

TVS Jupiter 110

Up to 61.2 km/l

Rs 75,625 Onwards

Hero Destini 125

Up to 59 km/l

Rs 82,465 Onwards

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