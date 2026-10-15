Toyota Glanza Vs Hyundai i20: कौन-सी प्रीमियम हैचबैक है बेस्ट, किसे खरीदना होगा किफायती?

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हाल के समय में हैचबैक सेगमेंट में कई ऑप्शन हो गए हैं। इसमें हाल ही में लॉन्च हुई Toyota Glanza Facelift भी है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला Hyundai i20 के साथ देखने के लिए मिलने वाला है। नई टोयोटा ग्लैंजा में नया फ्रंट डिजाइन, कई अतिरिक्त फीचर्स और एक नया 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। दूसरी तरफ, हुंडई i20 अपने शानदार और बेहतरीन फीचर्स से लोगों को आकर्षित करती आई है। आइए विस्तार में जानते हैं कि दोनों (2026 Toyota Glanza Facelift Vs Hyundai i20) में कौन-सी प्रीमियम हैचबैक बैस्ट है?

Toyota Glanza Vs Hyundai i20: कीमत मॉडल शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम) टॉप वेरिएंट की कीमत (एक्स-शोरूम) Hyundai i20 6.00 लाख रुपये 10.68 लाख रुपये 2026 Toyota Glanza Facelift 6.99 लाख रुपये 10.98 लाख रुपये हुंडई i20 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख रुपये है। यह बेस ग्लैंजा से 99,000 रुपये सस्ती है। वहीं, 2026 टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट की कीमत 6.99 लाख रुपये से शुरू होकर 10.98 लाख रुपये तक जाती है। ग्लैंजा को कुल पांच वेरिएंट्स E, S, G, V और V(O) में ऑफर किया जा रहा है। इसमें से S और G वेरिएंट में मैनुअल और एएमटी दोनों गियरबॉक्स के साथ CNG का ऑप्शन ऑफर किया जा रहा है। Toyota Glanza Vs Hyundai i20: डाइमेंशन और स्पेस डाइमेंशन 2026 Toyota Glanza Facelift Hyundai i20 लंबाई 3990 मिलीमीटर 3995 मिलीमीटर चौड़ाई 1745 मिलीमीटर 1775 मिलीमीटर ऊंचाई 1530 मिलीमीटर 1505 मिलीमीटर व्हीलबेस 2520 मिलीमीटर 2580 मिलीमीटर साइज के मामले में Hyundai i20 नई Glanza से थोड़ी बड़ी है। i20 लंबाई में ग्लैंजा से 5 मिलीमीटर ज्यादा है। साथ ही चौड़ाई में भी 30 मिलीमीटर अधिक चौड़ी है और व्हीलबेस में भी ग्लैजा से ज्यादा है। हालांकि, ऊंचाई में ग्लैंजा 25 मिलीमीटर अधिक ऊंची है। Toyota Glanza Vs Hyundai i20: कलर ऑप्शन ग्लैंजा को कैफे व्हाइट, एंटिसिंग सिल्वर और गेमिंग ग्रे जैसे न्यूट्रल कलर के साथ स्पोर्टिन रेड और इंस्टा ब्लू कलर ऑप्शन में ऑफर किया जा रहा है। वहीं, हुंडई i20 में एटलस व्हाइट, टाइटन ग्रे, टाइटन ग्रे मैट, फियरी रेड, टाइटेनियम ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक और स्टारी नाइट जैसे कलर मिलते हैं।