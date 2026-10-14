Toyota Glanza Facelift vs Maruti Baleno: माइलेज, फीचर्स कीमत और इंजन के मामले में कौन सी हैचबैक है बेस्ट

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Toyota ने आज अपनी Glanza Facelift को भारत में लॉन्च कर दिया है जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपए है। Glanza Facelift और Maruti Baleno Facelift, दोनों कारें एक ही प्लैटफॉर्म और तकनीक पर आधारित हैं लेकिन इनके डिजाइन, ट्रिम्स और कीमत में बड़ा अंतर। आइए इनकी तुलना कर जानते हैं कि दोनों गाड़ियों में कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर हो सकता है।

इंजन और परफॉर्मेस में कौन बेहतर? 2026 Toyota Glanza Facelift में 1.2 लीटर Z123, 3-सिलिंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो पुराने 4 सिलिंडर इंजन की जगह लेता है। बता दें कि, Maruti Baleno में अपडेटेड मॉडल में भी यही इंजन इस्तेमाल किया है। दोनों ही कारें पेट्रोल और CNG विकल्पों के साथ आती है। इनके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स दिया गया है।

इनके पावर और टॉर्क में मामूली अंतर है लेकिन कुल मिलाकर दोनों कारों का इंजन सेटअप लगभग एक जैसा है। Engine Info Toyota Glanza Maruti Suzuki Baleno Petrol Engine 1.2-Liter, 3-Cylinder 1.2-Liter, 3-Cylinder Petrol Power 83 hp Approx. 82 hp Petrol Torque 112 Nm 112.4 Nm CNG Power 70 hp Approx. 69 hp CNG Torque 102 Nm 101.8 Nm Gearbox 5-Speed MT / AMT 5-Speed MT / AMT Drive Type Front-Wheel Drive (FWD) Front-Wheel Drive (FWD) माइलेज में कौन आगे? नई 3-सिलिंडर इंजन तकनीक का एक बड़ा फायदा है बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी। Toyota के मुताबिक, नई Glanza पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में पहले से बेहतर माइलेज देती है। माइलेज के मामले में भी दोनों ही कारें लगभग एक जैसी हैं। फ्यूल और गियरबॉक्स माइलेज तुलना

फ्यूल और गियरबॉक्स (Fuel & Gearbox) Toyota Glanza Maruti Suzuki Baleno पेट्रोल मैनुअल (Petrol MT) 23.80 kmpl 23.80 kmpl पेट्रोल ऑटोमैटिक (Petrol AMT) 24.77 kmpl 24.77 kmpl CNG मैनुअल (CNG MT) 33.61 km/kg 33.61 km/kg CNG ऑटोमैटिक (CNG AMT) 34.47 km/kg 34.50 km/kg डिजाइन में क्या हुए बदलाव? 2026 Toyota Glanza Facelift के फ्रंट डिजाइन में बदलाव किए गए हैं। इसमें बड़ी ग्रिल, नए डिजाइन के फ्रंट फॉग लैंप और नए कलर ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा, कार में शार्क-फिन एंटीना और ADAS के लिए रडार मॉड्यूल भी दिया गया है। हालांकि, हेडलाइट्स का डिजाइन पहले जैसा ही है। साइड प्रोफाइल में 16-इंच के अलॉय व्हील्स और क्रोम डोर हैंडल मिलते हैं। Maruti Baleno Facelift के डिजाइन की बात करें तो इसका एक्सटीरियर लुक काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा ही है। दोनों ही कारों का बेसिक डिजाइन और बॉडी शेप समान है लेकिन Toyota Glanza Facelift में किए गए बदलाव इसे थोड़ा नया लुक देते हैं। साथ ही, Glanza में Digital Teal Green और Bluish Black जैसे कलर भी जोड़े गए हैं।

किसमें मिलती है बेहतर सेफ्टी? सेफ्टी के मामले में दोनों कारों में नई जरूरी फीचर्स मिलते हैं। इनमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, हिल-होल्ड असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और TPMS शामिल हैं। 2026 Toyota Glanza में लेवल-2 ADAS सुइट दिया गया है। Baleno Facelift में भी ADAS फीचर मिलता है लेकिन यह इसके टॉप-वेरिएंट Alpha (O) में आता है।

कीमत का अंतर कीमत की बात करें तो Maruti Baleno Facelift का शुरुआती मॉडल Toyota Glanza Facelift से लगभग 1 लाख रुपए सस्ता है। वहीं, Glanza के टॉप V (O) वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपए है। Maruti Baleno Facelift की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख तो वहीं Glanza की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपए है।