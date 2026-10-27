सड़कों पर सुरक्षा के लिए इन 5 तरह के लोगों से रहें सावधान, एक्सीडेंट से बचा सकती हैं ये टिप्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाना जिम्मेदारी होने के साथ-साथ बहुत ही हुनर वाला काम है। आप कितनी ही सावधानी से क्यों न गाड़ी चलाए लेकिन सड़क पर दूसरों की गलतियां आपके लिए बड़े एक्सीडेंट की वजह बन जाती हैं। इसलिए, सुरक्षित सफर के लिए बहुत जरूरी है कि आप राइडिंग या ड्राइविंग के दौरान इन 5 लोगों से बच कर चलें।

मोबाइल में खोए रहने वाले आजकल सड़क पर सबसे बड़ा खतरा हैं वो लोग जो गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करते या मैसेज टाइप करते रहते हैं। ऐसे ड्राइवरों का ध्यान सड़क के बजाय स्क्रीन पर होता है और अचानक ब्रेक लगाना या बिना सिग्नल दिए गाड़ी मोड़ना इनकी आदत होती है। इसलिए सुरक्षित सफर के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहें।

ओवरस्पीडिंग और स्टंट मैन कुछ लोग सड़कों को बिल्कुल रेसिंग ट्रैक ही समझ लेते हैं और तेज रफ्तार में कट मारते हैं और अचानक ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। इनकी जल्दबाजी न सिर्फ उनके लिए बल्कि सड़क पर चल रहे बाकी सभी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए कभी भी इस तरह के लोगों से न उलझें और इनसे रेस लगाने की कोशिश तो बिल्कुल न करें।

रॉंग साइड पर चलने वाले सड़क पर रेड लाइट जंप करना, बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी को मोड़ना और रॉंग साइड में गाडी चलाना कुछ लोगों के लिए काफी आम सी बात होती है। ऐसे लोग अचानक सामने आते हैं जिससे आपको तुरंत ब्रेक मारना पड़ सकता है और पीछे आने वाली गाड़ी आपके आकर टकरा सकती है। इसलिए ग्रीन लाइट से गुजरते वक्त भी गाड़ी की स्पीड कम कर के दोनों तरफ देखें और फिर आगे बढ़ें।

नशे में गाड़ी चलाने वाले किसी भी तरह के नशे में गाड़ी चलाना कानूनन अपराध होने के साथ-साथ कई लोगों की जिंदगियों के लिए भी हानिकारक है। रात के समय ऐसे ड्राइवरों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। अगर आपको ऐसी लगे कि कोई गाड़ी बहुत ही अनियंत्रित होकर इधर-उधर लहरा रही है तो तुरंत ही अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी कर लें और उनसे दूरी बना लें।