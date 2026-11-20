ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में छोटे कारोबार और डिलीवरी से जुड़े बिजनेस के लिए पिकअप ट्रक कमाई का एक अहम जरिया हैं। चाहे किराने का सामान पहुंचाना हो, निर्माण सामग्री की सप्लाई करनी हो या गांवों से शहरों तक माल ढोना हो, सही पिकअप ट्रक आपके काम को आसान बना सकता है। अक्टूबर 2026 के हिसाब से भारतीय बाजार में Maruti Suzuki Super Carry से लेकर Tata Yodha तक कई ऑप्शन मौजूद हैं। इनकी एक्स-शोरूम कीमत 5 लाख रुपये से शुरू होकर 9.9 लाख रुपये तक जाती है।

नए बिजनेस मालिकों के लिए बेहतरीन पिकअप ट्रक पिकअप ट्रक इंजन और पावर पेलोड क्षमता माइलेज एक्स-शोरूम कीमत Maruti Suzuki Super Carry 1.2L K-Series पेट्रोल इंजन 740 किग्रा (पेट्रोल), 625 किग्रा (CNG) - ₹5–6.30 लाख Tata Intra V30 1.5L डीजल, 70hp 1,300 किग्रा 13–15 kmpl (दावा 17 kmpl तक) ₹7.57–8.44 लाख Mahindra Veero लगभग 80hp डीजल - - ₹7.82–8.80 लाख Mahindra Bolero Pik-Up 2.5L डीजल, 75–80hp 1,300 किग्रा 12–14 kmpl ₹9.05–9.86 लाख Tata Yodha डीजल, लगभग 100hp - - ₹8.85–9.82 लाख 1. Maruti Suzuki Super Carry कम बजट में पिकअप ट्रक खरीदने की योजना बना रहे कारोबारियों के लिए Maruti Suzuki Super Carry एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें 1.2-लीटर (1,197cc) K-Series इंजन मिलता है। इसका पेट्रोल वेरिएंट करीब 740 किलोग्राम और CNG वेरिएंट करीब 625 किलोग्राम पेलोड क्षमता के साथ आता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 5 लाख से 6.3 लाख रुपये के बीच है। यह ट्रक दूध, किराना, कुरियर और टिफिन सर्विस जैसे कारोबार के लिए उपयोगी है, जहां दिनभर में कई छोटी डिलीवरी करनी होती हैं।

2. Tata Intra V30 Tata Intra V30 छोटे कारोबारियों और डिलीवरी नेटवर्क के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें 1.5-लीटर (1,496cc) चार-सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है, जो 70hp की पावर और 140Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी पेलोड क्षमता 1,300 किलोग्राम और GVW 2,565 किलोग्राम है। इसके अलग-अलग कैब, फ्लैटबेड और लो-डेक वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 7.57 लाख से 8.44 लाख रुपये तक है। इसमें चार-सिलेंडर इंजन होने के कारण ड्राइविंग के दौरान बेहतर स्मूदनेस मिलती है। यह करीब 13-15kmpl का माइलेज दे सकता है, जबकि कंपनी का दावा 17kmpl तक का है।

3. Mahindra Veero Mahindra Veero उन कारोबारियों के लिए ऑप्शन है, जिन्हें Tata Intra से ज्यादा क्षमता और पावर की जरूरत है, लेकिन वे Bolero के बजट तक नहीं जाना चाहते। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.82 लाख से 8.80 लाख रुपये के बीच है। इसमें करीब 80hp की पावर मिलती है और इसका GVW करीब 3 टन है। इस वजह से इसे भारी सामान की ढुलाई के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। यह निर्माण सामग्री और अनाज की बोरियां ढोने वाले कारोबारियों के लिए यह एक उपयोगी ऑप्शन हो सकती है।

4. Mahindra Bolero Pik-Up ग्रामीण इलाकों और खराब सड़कों पर सामान की ढुलाई करने वाले कारोबारियों के लिए Mahindra Bolero Pik-Up एक मजबूत ऑप्शन है। इसमें 2.5-लीटर (2,523cc) m2Di डीजल इंजन मिलता है, जो करीब 75-80hp की पावर देता है। इसके 1.3-टन वाले वेरिएंट की पेलोड क्षमता 1,300 किलोग्राम और GVW करीब 2,950 किलोग्राम है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.05 लाख से 9.86 लाख रुपये तक है। वहीं, नई Bolero MaXX Pik-Up रेंज की शुरुआती कीमत 7.85 लाख रुपये है। इसकी ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत रियर सस्पेंशन खराब रास्तों पर काम आते हैं। हालांकि, लोड के साथ इसका माइलेज करीब 12-14kmpl रहने की उम्मीद है।

5. Tata Yodha Tata Yodha इस लिस्ट में ज्यादा पावर वाले पिकअप ट्रकों में शामिल है। इसका डीजल इंजन करीब 100hp की पावर देता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.85 लाख से 9.82 लाख रुपये के बीच है। करीब 2,990 किलोग्राम GVW और 4x4 वेरिएंट का ऑप्शन इसे कठिन रास्तों और भारी सामान की ढुलाई के लिए उपयोगी बनाता है। ईंट भट्ठों, खदानों और पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले कारोबारी इसे अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं।