इलेक्ट्रिक कार चार्ज करना होगा आसान, EV खरीदने से पहले जान लें ये काम के 10 टिप्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक कार खरीदने का फैसला करने से पहले उसकी कीमत, डिजाइन और फीचर्स के साथ-साथ चार्जिंग की सुविधा पर भी ध्यान देना जरूरी है। इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करना पेट्रोल या डीजल कार में फ्यूल भरवाने से अलग होता है। ऐसे में अगर आप पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको चार्जिंग से जुड़ी कुछ जरूरी बातों की जानकारी होनी चाहिए।

सही चार्जिंग सिस्टम होने से इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकता है। इसके लिए कार खरीदने से पहले अपनी जरूरतों, चार्जिंग की उपलब्धता और रोजाना की ड्राइविंग को समझना जरूरी है। आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले किन 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको बाद में चार्जिंग को लेकर परेशानी का सामना न करना पड़े।