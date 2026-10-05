TATA Sierra vs Kia Seltos: माइलेज के मामले में कौन है बेस्ट? 21kmpl का माइलेज और 106hp का पावरफुल इंजन

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। TATA Sierra और Kia Seltos उन चुनिंदा मिड-साइज SUV में से हैं जिसमें इंजन के कई सारे विकल्प मिलते हैं। इसमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन शामिल है। दोनों कारों में मैनुअल CVT, DCT, iMT और टॉर्क कंवर्टर ऑटोमैटिक जैसे कई गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं। यहां हम दोनों कारों के ARAI माइलेज के आंकड़ों की तुलना करेंगे।

माइलेज का अंतर डीजल मैनुअल की बात करें तो TATA Sierra 21.26kmpl देने का दावा करती है जबकि Kia Seltos 19.4kmpl का दावा करती है। वहीं, डीजल ऑटोमैटिक की बात करें तो TATA Sierra 19.22kmpl का माइलेज देती है तो वहीं Kia Seltos का दावा 17.8kmpl है। Kia Seltos टर्बो-पेट्रोल ऑटोमैटिक में ज्यादा माइलेज का दावा करती है जबकि TATA Sierra टर्बो-पेट्रोल ऑटोमैटिक 15.3kmpl का माइलेज देती है।

इंजन और पावर का अंतर TATA Sierra और Kia Seltos दोनों में तीन इंजन विकल्प मिलते हैं- 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन। पेट्रोल वर्जन में TATA Sierra 106hp की पावर देती है जबकि Kia Seltos 115hp की पावर और 144nm का टॉर्क जनरेट करती है। टर्बो-पेट्रोल इंजन में दोनों ही कारें 106hp की पावर देती हैं। Kia Seltos में टॉर्क थोड़ा ज्यादा यानी 253nm मिलता है जबकि TATA Sierra 250nm का टॉर्क मिलता है।