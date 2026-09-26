TATA Aeris 5.29 लाख रुपए में भारत में लॉन्च, जानिए इसके वेरिएंट की कीमत और CNG इंजन की डिटेल्स

Tata Aeris Automatic Variants & Price

TATA Aeris के केबिन के अंदर बेज और क्री कलर के साथ डुअल-टोन थीम दी गई है। इसका डैशबोर्ड लेआउट Tiago से मिलता-जुलता है। इसके अलावा, केबिन के अंदर लेदरेट अपहोल्स्ट्री और सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। TATA Aeris में Tiago की तुलना में कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

क्या मिले फीचर्स?

इसमें इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फ्री-स्टैंडिंग 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, 6-स्पीकर का साउंड सिस्टम और ऑटोमैटिक वेरिएंट में पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं।