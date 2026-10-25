डेली यूज के लिए Suzuki Access 125 और TVS Jupiter 125 में से कौन-सा स्कूटर है बेहतर? किसे खरीदना फायदे का सौदा

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में 125cc स्कूटर खरीदने वाले ग्राहकों के लिए Suzuki Access 125 और TVS Jupiter 125 दो ऑप्शन हैं। दोनों स्कूटर रोजाना के सफर को ध्यान में रखकर पेश किए गए हैं, लेकिन इनके नए वेरिएंट में डिजाइन, फीचर्स और सेफ्टी के मामले में अंतर देखने को मिलता है। सुजुकी ने Access 125 के Ride Connect और Ride Connect TFT वेरिएंट में सिंगल-चैनल ABS मिलता है। वहीं, टीवीएस ने Jupiter 125 DT SXC को डुअल-टोन पेंट और SmartXonnect कनेक्टिविटी वाले डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ पेश किया है।

Suzuki Access 125 vs TVS Jupiter 125: डिजाइन में कितना अंतर? Suzuki Access 125: इसके नए ABS वेरिएंट में बाहरी डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। कंपनी ने इसके राइड कनेक्ट एबीएस को मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाइट, सॉलिड आइस ग्रीन और पर्ल शाइनी बेज जैसे कलर ऑप्शन में पेश किया है। Access 125 Ride Connect TFT ABS वेरिएंट में भी लगभग समान कलर ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि, इसमें Pearl Mat Aqua Silver की जगह Pearl Shiny Beige का ऑप्शन दिया गया है।

इसके नए ABS वेरिएंट में बाहरी डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। कंपनी ने इसके राइड कनेक्ट एबीएस को मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2, मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाइट, सॉलिड आइस ग्रीन और पर्ल शाइनी बेज जैसे कलर ऑप्शन में पेश किया है। Access 125 Ride Connect TFT ABS वेरिएंट में भी लगभग समान कलर ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि, इसमें Pearl Mat Aqua Silver की जगह Pearl Shiny Beige का ऑप्शन दिया गया है। TVS Jupiter 125: इसे डुअल-टोन पेंट स्कीम के साथ पेश किया गया है। यह स्कूटर Ivory Brown और Ivory Grey कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसके अलावा, इसमें मैचिंग इनर पैनल, बॉडी-कलर्ड ग्रैब रेल, सिंगल-पीस सीट और 3D एम्बलम दिए गए हैं। इन कॉस्मेटिक बदलावों से Jupiter 125 DT SXC का लुक स्टैंडर्ड Jupiter 125 से अलग नजर आता है। फीचर्स Suzuki Access 125 TVS Jupiter 125 DT SXC इंजन क्षमता 124cc 124.8cc इंजन टाइप सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड अधिकतम पावर 8.43bhp @ 6,500rpm 8bhp @ 6,500rpm अधिकतम टॉर्क 10.2Nm @ 5,000rpm 11Nm ट्रांसमिशन CVT ऑटोमैटिक CVT ऑटोमैटिक ब्रेकिंग फीचर सिंगल-चैनल ABS 220mm फ्रंट डिस्क और 130mm रियर ड्रम फ्रंट सस्पेंशन उपलब्ध जानकारी नहीं टेलीस्कोपिक रियर सस्पेंशन उपलब्ध जानकारी नहीं थ्री-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन-ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर व्हील्स उपलब्ध जानकारी नहीं 12-इंच अलॉय व्हील इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर Ride Connect में कनेक्टेड सेटअप; TFT वेरिएंट में TFT डिस्प्ले डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कनेक्टिविटी Ride Connect TVS SmartXonnect कनेक्टेड फीचर्स उपलब्ध जानकारी में विस्तृत विवरण नहीं टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, वॉयस कमांड, व्हीकल ट्रैकिंग, कॉल और SMS अलर्ट डिजाइन पारंपरिक गोलाकार डिजाइन डुअल-टोन डिजाइन कलर ऑप्शन मैट ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन और बेज सहित Ivory Brown और Ivory Grey शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम) ₹92,328 (Ride Connect ABS) ₹88,942 TFT वेरिएंट की कीमत ₹98,378 (Ride Connect TFT ABS) - - Suzuki Access 125 vs TVS Jupiter 125: फीचर्स की तुलना Suzuki Access 125: इसके नए वेरिएंट में सबसे बड़ा अपडेट सिंगल-चैनल ABS है। यह फीचर Ride Connect ABS और Ride Connect TFT ABS दोनों वेरिएंट में दिया गया है। ABS यानी एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम तेज ब्रेक लगाने की स्थिति में अगले पहिये को लॉक होने से रोकने में मदद करता है। फीचर्स की बात करें तो Ride Connect ABS वेरिएंट में कनेक्टेड फीचर्स वाला सेटअप मिलता है, लेकिन इसमें TFT स्क्रीन नहीं दी गई है। दूसरी ओर, Ride Connect TFT ABS वेरिएंट में TFT डिस्प्ले मिलता है।

इसके नए वेरिएंट में सबसे बड़ा अपडेट सिंगल-चैनल ABS है। यह फीचर Ride Connect ABS और Ride Connect TFT ABS दोनों वेरिएंट में दिया गया है। ABS यानी एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम तेज ब्रेक लगाने की स्थिति में अगले पहिये को लॉक होने से रोकने में मदद करता है। फीचर्स की बात करें तो Ride Connect ABS वेरिएंट में कनेक्टेड फीचर्स वाला सेटअप मिलता है, लेकिन इसमें TFT स्क्रीन नहीं दी गई है। दूसरी ओर, Ride Connect TFT ABS वेरिएंट में TFT डिस्प्ले मिलता है। TVS Jupiter 125: इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ TVS SmartXonnect कनेक्टिविटी दी गई है। इसके जरिए राइडर्स को कई उपयोगी कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, जिनमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, वॉयस कमांड, व्हीकल ट्रैकिंग और इनकमिंग कॉल व SMS अलर्ट शामिल हैं। Suzuki Access 125 vs TVS Jupiter 125: इंजन और परफॉर्मेंस Suzuki Access 125: इसमें 124cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 8.43bhp की पावर और 10.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है।

इसमें 124cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 8.43bhp की पावर और 10.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है। TVS Jupiter 125: इसमें 124.8cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 8bhp की पावर और 11Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें भी CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है। TVS Jupiter 125 DT SXC vs Suzuki Access 125: सस्पेंशन और ब्रेकिंग Suzuki Access 125: इसमें आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे थ्री-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन-ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए इसमें 220mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक और 130mm का रियर ड्रम ब्रेक मिलता है। इसके अलावा, स्कूटर में 12-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। Suzuki Access 125 के नए Ride Connect ABS और Ride Connect TFT ABS वेरिएंट में सिंगल-चैनल ABS दिया गया है। यह सिस्टम अचानक या जोर से ब्रेक लगाने के दौरान अगले पहिये को लॉक होने से रोकने में मदद करता है।

इसमें आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे थ्री-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन-ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए इसमें 220mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक और 130mm का रियर ड्रम ब्रेक मिलता है। इसके अलावा, स्कूटर में 12-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। Suzuki Access 125 के नए Ride Connect ABS और Ride Connect TFT ABS वेरिएंट में सिंगल-चैनल ABS दिया गया है। यह सिस्टम अचानक या जोर से ब्रेक लगाने के दौरान अगले पहिये को लॉक होने से रोकने में मदद करता है। TVS Jupiter 125: इसमें 220 mm की पेटल डिस्क ब्रेक (Petal Disc Brake) का विकल्प मिलता है। पीछे की तरफ 130 mm की ड्रम ब्रेक दी गई है। इसमें सिंक्रोनाइज्ड / कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जो दोनों ब्रेकों को संतुलित रूप से काम करने में मदद करता है, लेकिन इसमें सिंगल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) नहीं दिया गया है। Suzuki Access 125 vs TVS Jupiter 125: कीमत की तुलना Suzuki Access 125 Ride Connect ABS की एक्स-शोरूम कीमत 92,328 रुपये है। वहीं, TFT डिस्प्ले वाले Ride Connect TFT ABS वेरिएंट के लिए 98,378 रुपये खर्च करने होंगे।

TVS Jupiter 125 DT SXC की एक्स-शोरूम कीमत 88,942 रुपये है। इस कीमत पर यह Suzuki Access 125 के दोनों बताए गए ABS वेरिएंट से सस्ता है। यदि आपका बजट सीमित है और आप डुअल-टोन डिजाइन तथा SmartXonnect कनेक्टिविटी वाले स्कूटर को प्राथमिकता देते हैं, तो Jupiter 125 DT SXC पर विचार किया जा सकता है। Suzuki Access 125 vs TVS Jupiter 125: कौन-सा स्कूटर बेहतर है? Suzuki Access 125 और TVS Jupiter 125 DT SXC दोनों की अपनी अलग खूबियां हैं। Access 125 में सिंगल-चैनल ABS, ज्यादा अधिकतम पावर और TFT डिस्प्ले का विकल्प मिलता है। वहीं, Jupiter 125 DT SXC कम कीमत, डुअल-टोन डिजाइन, SmartXonnect कनेक्टिविटी और ज्यादा टॉर्क के साथ आता है। इसलिए किसी एक स्कूटर को हर मामले में बेहतर कहना सही नहीं होगा। यदि ABS आपकी प्राथमिकता है, तो Suzuki Access 125 के नए वेरिएंट पर विचार करें। वहीं, कम कीमत और कनेक्टेड फीचर्स के लिए TVS Jupiter 125 DT SXC एक विकल्प है। अंतिम फैसला अपने बजट और जरूरतों के आधार पर लें।