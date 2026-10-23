Honda Activa vs TVS Jupiter: कौन-सा स्कूटर है आपके लिए बेहतर? किसे खरीदना फायदे का सौदा

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा Honda Activa और TVS Jupiter की बिक्री होती है। इतना ही नहीं बहुत से लोग रोजाना ऑफिस जाने, बाजार के छोटे-मोटे काम निपटाने या परिवार के साथ सफर करने के लिए ज्यादातर इन्ही दो में से किसी एक स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं, सबसे ज्यादा भारतीय सड़कों पर यही दो स्कूटर दिखाई देते हैं। हालांकि, कीमत, इंजन परफॉर्मेंस, स्टोरेज और फीचर्स के मामले में दोनों में काफी अंतर है।

अगर आप नया स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और Honda Activa और TVS Jupiter के बीच फैसला नहीं कर पा रहे हैं। फिर यह खबर आपके लिए काफी काम की हो सकती है। हम यहां पर आपको इन दोनों (Honda Activa vs TVS Jupiter) स्कूटरों के डिजाइन, इंजन, फीचर्स और कीमत के आधार पर बता रहे हैं कि कौन-सा स्कूटर खरीदना बेहतर होगा।

Honda Activa vs TVS Jupiter: कीमत कीमत के मामले में Honda Activa और TVS Jupiter के बीच अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वेरिएंट्स की तुलना करने पर Jupiter कुछ सस्ती है। Honda Activa 6G वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) Standard ₹81,045 DLX ₹91,565 Smart ₹95,567 TVS Jupiter 110 वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) Drum ₹80,961 Drum SXC ₹90,111 Disc SXC ₹93,911 Honda Activa vs TVS Jupiter: डिजाइन Honda Activa: इसका डिजाइन लोगों के बीच काफी लंबे समय से पॉपुलर है। इसमें मेटल पैनल्स और स्मूथ बॉडी लाइनें दी गई हैं। यह एक सिंपर लेकिन अट्रैक्टिव लुक देने का काम करती है। इसके फ्रंट में एप्रन और बैजिंग मिलती है, जो इसके डिजाइन को प्रीमियम देने का काम करते हैं।

इसका डिजाइन लोगों के बीच काफी लंबे समय से पॉपुलर है। इसमें मेटल पैनल्स और स्मूथ बॉडी लाइनें दी गई हैं। यह एक सिंपर लेकिन अट्रैक्टिव लुक देने का काम करती है। इसके फ्रंट में एप्रन और बैजिंग मिलती है, जो इसके डिजाइन को प्रीमियम देने का काम करते हैं। TVS Jupiter: इसे हाल ही में मॉडर्न डिजाइन के साथ पेश किया गया है। इसमें LED DRLs और क्रोम एलिमेंट्स दिए गए हैं और 12-इंच के अलॉय व्हील भी मिलते हैं। यह इसके लुक को और बेहतर बनाने का काम करते हैं। यह Activa के मुकाबले ज्यादा अट्रैक्टिव कलर में आती है। स्पेसिफिकेशन Honda Activa 6G TVS Jupiter 110 इंजन क्षमता 110cc 113.3cc इंजन प्रकार सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड अधिकतम पावर 7.9 PS 7.9 PS अधिकतम टॉर्क 9.05 Nm 9.2 Nm (नॉर्मल मोड), 9.8 Nm (iGo असिस्ट के साथ) फ्रंट व्हील 12-इंच 12-इंच रियर व्हील 10-इंच 12-इंच व्हील का प्रकार स्टैंडर्ड में स्टील, टॉप वेरिएंट में अलॉय अलॉय व्हील फ्रंट ब्रेक ड्रम ड्रम / डिस्क (वेरिएंट के अनुसार) रियर ब्रेक ड्रम ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम CBS उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं अंडरसीट स्टोरेज 18 लीटर 33 लीटर फ्रंट स्टोरेज उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं 2 लीटर इंस्ट्रूमेंट कंसोल टॉप वेरिएंट में 4.5-इंच TFT मिड और टॉप वेरिएंट में LCD स्मार्टफोन कनेक्टिविटी टॉप वेरिएंट में मिड और टॉप वेरिएंट में नेविगेशन टर्न-बाय-टर्न (टॉप वेरिएंट) मिड और टॉप वेरिएंट में कीलेस इग्निशन टॉप वेरिएंट में उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं अतिरिक्त फीचर स्मार्ट फीचर्स iGo असिस्ट फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक फोर्क टेलीस्कोपिक फोर्क रियर सस्पेंशन मोनोशॉक मोनोशॉक फ्रेम स्टील ट्यूब फ्रेम स्टील ट्यूब फ्रेम Honda Activa vs TVS Jupiter: इंजन और परफॉर्मेंस Honda Activa: इसमें 110cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 7.9 PS की पावर और 9.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका इंजन लंबे समय से इस स्कूटर की पहचान का हिस्सा है। इस इंजन को समय के साथ बेहतर और ज्यादा स्मूथ बनाया गया है। रोजाना के इस्तेमाल के लिए इसका इंजन काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का काम करता है।

इसमें 110cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 7.9 PS की पावर और 9.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका इंजन लंबे समय से इस स्कूटर की पहचान का हिस्सा है। इस इंजन को समय के साथ बेहतर और ज्यादा स्मूथ बनाया गया है। रोजाना के इस्तेमाल के लिए इसका इंजन काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का काम करता है। TVS Jupiter: इसमें 13.3cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है। यह इंजन 7.9 PS की पावर जनरेट करता है। यह सिंपल मोड में 9.2 Nm, जबकि iGo असिस्ट के साथ 9.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें दिया गया iGo असिस्ट फीचर अचानक एक्सीलरेशन के दौरान अतिरिक्त बूस्ट देने में मदद करता है। Honda Activa vs TVS Jupiter: फीचर्स

Honda Activa: इसे तीन वेरिएंट स्टैंडर्ड, DLX और H-Smart में ऑफर किया जाता है। इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में 12-इंच का फ्रंट और 10-इंच का रियर स्टील व्हील दिया जाता है। इसके टॉप H-Smart वेरिएंट में इसी साइज के अलॉय व्हील दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए दोनों तरफ ड्रम ब्रेक और CBS यानी कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाता है। इसमें 18 लीटर का अंडरसीट स्पेस भी मिलता है। वहीं, टॉप वेरिएंट में 4.5-इंच का TFT कंसोल मिलता है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कीलेस इग्निशन जैसे फीचर्स के सपोर्ट के साथ आता है।

इसे तीन वेरिएंट स्टैंडर्ड, DLX और H-Smart में ऑफर किया जाता है। इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में 12-इंच का फ्रंट और 10-इंच का रियर स्टील व्हील दिया जाता है। इसके टॉप H-Smart वेरिएंट में इसी साइज के अलॉय व्हील दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए दोनों तरफ ड्रम ब्रेक और CBS यानी कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाता है। इसमें 18 लीटर का अंडरसीट स्पेस भी मिलता है। वहीं, टॉप वेरिएंट में 4.5-इंच का TFT कंसोल मिलता है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कीलेस इग्निशन जैसे फीचर्स के सपोर्ट के साथ आता है। TVS Jupiter: इसे भी तीन वेरिएंट ड्रम, ड्रम SXC और डिस्क SXC वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। इसके सभी वेरिएंट में 12-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके टॉप वेरिएंट में फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि अन्य वेरिएंट में ड्रम ब्रेक ऑफर किया जाता है। इसमें 33 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज और सामने 2 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलता है। इसके मिड और टॉप वेरिएंट में LCD कंसोल भी दिया जाता है। यह स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन को सपोर्ट करता है। आरामदायक राइड के लिए कौन बेहतर?

आरामदायक सफर के लिहाज से दोनों स्कूटरों में कुछ समानताएं हैं। Honda Activa और TVS Jupiter में स्टील ट्यूब फ्रेम, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। यह सेटअप खराब सड़कों पर भी आरामदायक राइड देने में मदद करता है। इसलिए केवल सस्पेंशन सेटअप के आधार पर किसी एक स्कूटर को स्पष्ट विजेता कहना सही नहीं होगा। खरीदने से पहले दोनों स्कूटरों की टेस्ट राइड लेना उपयोगी रहेगा, ताकि आप अपनी सुविधा और राइडिंग अनुभव के हिसाब से फैसला कर सकें।