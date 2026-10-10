163 किमी रेंज और 55 लीटर की स्टोरेज वाली ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अब Flipkart पर उपलब्ध, अब बुकिंग आसान
River Indie on Flipkart: बेंगलुरु की ईवी निर्माता रिवर का लोकप्रिय इंडी ई-स्कूटर फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है जिससे ग्राहकों के लिए इसकी बुकिंग करना और भी आसान हो गया है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु की EV निर्माता River अब तक केवल एक ही प्रोडक्ट बेचती है, Indi e-Scooter। यह कंपनी Yamaha के लिए EC-06 भी बनाती है जो इंडी पर ही आधारित है। कंपनी की गाड़ियां बाजार में कम मिलती हैं इसलिए रिवर अब ग्राहकों के लिए इंडी स्कूटर की बुकिंग करना आसान बनाने की सोच रही है।
Flipkart पर बुकिंग
अब तक रिवर कंपनी के देश के 48 शहरों में 80 से ज्यादा स्टोर हैं और अभी कई बनने वाले हैं। अगर आप इनमें से किसी स्टोर के पास रहते हैं तो इंडी स्कूटर बुक करने के लिए अब दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने इंडी को Flipkart पर लिस्ट कर दिया है जहां से आप इसे देखकर अपनी बुकिंग कर सकते हैं।
ई-कॉमर्स वेबसाइट
ई-कॉमर्स वेबसाइटों के जरिए गाड़ियां बिकना कोई नई बात नहीं है। Royal Enfield, Yezdi, Ather और Vida जैसे ब्रांड्स पहले से ही ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर उपलब्ध हैं। इन दूसरी कंपनियों की तरह ही जैसे ही बुकिंग हो जाती है वह जानकारी नजदीकी डीलरशिप को भेज दी जाती है जो इसे पूरा करती है।
बैटरी रेंज और कीमत
रिवर इंडी ई-स्कूटर में 4kWh की बैटरी दी गई है। इसकी कंपनी द्वारा बताई गई रेंज 163 किमी और इसकी टॉप-स्पीड 90kmph है। इसके अलावा, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 55 लीटर की अंडर-सीट स्टोरेज दी गई है। कीमत की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 1.57 लाख रुपए है।
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