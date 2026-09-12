Renault Kwid के ऑटोमैटिक वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी देनी होगी EMI
वाहन निर्माता रेनो की ओर से Renault Kwid को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट को ...और पढ़ें
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। वाहन निर्माता रेनो की ओर से हैचबैक सेगमेंट में Renault Kwid को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। निर्माता की इस गाड़ी के ऑटोमैटिक वेरिएंट को अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं, तो एक लाख रुपये की Down Payment देने के बाद कितने रुपये की EMI पर घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Renault Kwid कीमत
रेनो की ओर से हैचबैक कार के तौर पर Renault Kwid को ऑफर किया जाता है। इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट के तौर पर Evolution को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इस गाड़ी के ऑटोमैटिक वेरिएंट की एक्स शोरूम (Renault Kwid Price) कीमत 4.90 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्ली में खरीदा जाता है तो करीब 24 हजार रुपये आरटीओ और करीब 25 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद Renault Kwid on road price करीब 5.39 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।
एक लाख Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 4.39 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 4.39 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 7141 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी कार
अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 4.39 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 7141 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Renault Kwid के लिए करीब 1.60 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 6.99 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे होता है मुकाबला
Renault की ओर से Kwid को निर्माता की ओर से हैचबैक कार के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी का बाजार में सीधा मुकाबला Maruti Alto K10, Maruti Celerio, Maruti S-Presso, Maruti Wagon R जैसी कारों के साथ होता है।