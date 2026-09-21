पेट्रोल पंप पर टैंक फुल करवाने से पहले तुरंत देख लें यह कड़क रिपोर्ट; वरना हो सकता है बड़ा हादसा!

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में बड़ी संख्‍या में लोग स्‍कूटर, मोटरसाइकिल कार जैसे वाहनों का उपयोग करते हैं। जिसमें से कई लोग अपने वाहन में पेट्रोल टैंक को फुल करवाते हैं। वहीं कुछ लोग इससे बचते हैं। क्‍या मोटरसाइकिल, स्‍कूटर या कार में पेट्रोल टैंक फुल करवाना चाहिए? या इस तरह टैंक फुल करवाने से हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। कई लोग करवाते हैं टैंक फुल देश में बड़ी संख्‍या में लोग अपने वाहन में ईंधन की टंकी को फुल करवाते हैं। इस तरह की आदत के पीछे का कारण यह होता है कि वह एक बार टैंक फुल करवाने के बाद कई दिन तक पेट्रोल पंंप जाने से बच जाते हैं।

होता है डर

कुछ लोगों का मानना है कि गर्मियों के समय वाहन में पेट्रोल टैंक को फुल नहीं करवाना चाहिए। इसलिए लोग काफी कम मात्रा में या फिर पेट्रोल का आधा टैंक ही भरवाते हैं।

क्‍या है सच

पेट्रोल टैंक को फुल करवाने पर लोगों में कई तरह की बातें प्रचलन में हों, लेकिन सच यह है कि टैंक फुल करवाना पूरी तरह से सुरक्षित होता है।

क्‍या है कारण

वाहन निर्माताओं की ओर से किसी भी वाहन को बाजार में लॉन्‍च करने से पहले हर तरह के मौसम में टेस्‍टिंग की जाती है। ज्‍यादातर निर्माताओं की ओर से अपने वाहन में पेट्रोल टैंक फुल करवाने के लिए हर मौसम के मुताबिक लिमिट को सेट भी किया जाता है। जिसके मुताबिक पेट्रोल भरवाने पर हादसा होने का खतरा नहीं होता।