खरीदना है Nissan Tekton का बेस वेरिएंट, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी देनी होगी EMI
वाहन निर्माता Nissan की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Tekton को ऑफर किया जाता है। इसके बेस वेरिएंट ...और पढ़ें
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। वाहन निर्माता Nissan की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Tekton को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इसके बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और सिर्फ दो लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।
Nissan Tekton कीमत
Nissan की ओर से Tekton के बेस वेरिएंट के तौर पर को ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्ली में खरीदा जाता है तो करीब 1.09 लाख रुपये का रोड टैक्स, करीब 45 हजार रुपये का इंश्योरेंस देना होगा। जिसके बाद Nissan Tekton Visia on road price करीब 12.14 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।
दो लाख Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट Visia को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 10.14 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 10.14 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 16477 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी Nissan Tekton
अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 10.14 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 16477 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Nissan Tekton के लिए करीब 3.70 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 15.84 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे है मुकाबला
भारतीय बाजार में Tekton को मिड साइज SUV सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Victoris, Hyundai Creta, Kia Seltos, Tata Harrier से होता है।
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