नई Skoda Kushaq के Monte Carlo को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी देनी होगी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता स्‍कोडा की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Skoda Kushaq को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस एसयूवी के Monte Carlo Edition को अगर आप भी खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद कितने रुपये की EMI पर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Skoda Kushaq कीमत

Skoda की ओर से Kushaq को मिड साइज एसयूवी के तौर पर भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। इस गाड़ी के Monte Carlo Edition की एक्‍स शोरूम कीमत 17.89 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 1.84 लाख रुपये आरटीओ और करीब 71 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा एसयूवी पर टीसीएस चार्ज भी देना होगा जो करीब 18 हजार रुपये होता है। जिसके बाद Skoda Kushaq on road price करीब 20.61 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

दो लाख Down Payment के बाद कितनी EMI अगर आप इस गाड़ी के Monte Carlo Edition को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 18.61 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 18.61 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 30248 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।