दीवाली पर नई कार खरीदने जा रहे हैं? बजट से लेकर डिलीवरी तक, इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। नई कार लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपना बजट तय करना होगा। बाजार में हर बजट और जरूरत के हिसाब से कारें मौजूद हैं। कार की कीमत के साथ-साथ इंश्योरेंस, फ्यूल और सर्विस पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ रही है, जो अपनी टेक्नोलाजी, बेस्ट रेंज और फीचर्स के कारण इन दिनों खूब पसंद की जा रही हैं। एमजी डीलरशिप पर जब हमने इस ट्रेंड पर बात की, गाड़ियों में आ रहे नए फीचर्स, बेहतर मॉडल्स चुनने के विकल्पों के चलते ग्राहकों की बढ़ती पसंद के बारे में बताया गया।

वहीं, अगर आप पेट्रोल, सीएनजी या डीजल कार की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि छोटी कार लेनी है, सेडान या फिर एसयूवी। आपकी रोजाना की रनिंग कितनी है, पार्किंग की सुविधा कैसी है? जैसे सवालों के जवाब को भी लेकर आपका आश्वस्त होना जरूरी है, यानी कार की कीमत के साथ-साथ इंश्योरेंस, फ्यूल और सर्विस पर भी ध्यान रखना होगा।

कीमत को लेकर स्पष्टता जरूरी डीलर से अपनी पसंद की कार की एक्स-शोरूम और ऑन-रोड कीमत जानने के अलावा आपको रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेज के बारे में भी जानना चाहिए। सबसे जरूरी है कि आप उस वेरिएंट को चुनें जो आपकी जरूरत को पूरा करें। लोन और इंश्योरेंस आप सीधा बैंक से भी करवा सकते हैं, कई बार यह थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। इसमें आपका सिविल स्कोर भी मायने रखता है।

इस फीचर्स पर जरूर ध्यान दें: एयरबैग्स

क्रैश सेफ्टी

एबीसी और ईएससी

अच्छे टायर

मजबूत ब्रेक

रियर पार्किंग सेंसर

360 डिग्री कैमरा

बेहतर विजिबिलिटी

आरामदायक सीटें डिस्काउंट के बारे में बात करें फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां डिस्काउंट और आकर्षक आफर्स देती हैं। डीलर्स से डिस्काउंट के बारे में खुलकर बात करें। बुकिंग से पहले कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर और फाइनेंस स्कीम के बारे में बात करें ताकि आपको बेहतर डील मिल सके।