Maruti Wagon R के बेस वेरिएंट को ले आएं घर, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन‍ निर्माता Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। हैचबैक सेगमेंट में मारुति सुजुकी की ओर से Wagon R को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाना हो तो एक लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI जाएगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Wagon R कीमत

मारुति सुजुकी की ओर से वैगन आर को भी बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। इसके बेस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 25 हजार रुपये के रजिस्‍ट्रेशन के साथ ही करीब 25 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 5.49 लाख रुपये हो जाती है।