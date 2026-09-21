ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में मारुति की ओर से विक्‍टोरिस एसयूवी को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका मुकाबला फॉक्‍सवैगन की ओर से कुछ समय पहले पेश की गई ताइगुन फेसलिफ्ट के साथ होता है। इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से कौन सी एसयूवी (Maruti Victoris Vs Volkswagen Taigun Facelift) को खरीदना बेहतर विकल्‍प हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Victoris Vs Volkswagen Taigun Facelift इंजन

मारुति की ओर से विक्‍टोरिस एसयूवी को 1.5 लीटर की क्षमता का इंजन ऑफर किया जाता है। जिससे इसे 75.8 किलोवाट की पावर और 139 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके अलावा इसे स्‍ट्रॉन्‍ग हाइब्रिड और सीएनजी तकनीक वाले विकल्‍प के साथ भी ऑफर किया जाता है।

वहीं Volkswagen Taigun को हाल में ही फेसलिफ्ट किया गया है। जिसमें इस एसयूवी को इंजन के दो विकल्‍प दिए गए हैं। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल TSI इंजन से 150 पीएस पावर और 250 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। दूसरे पेट्रोल इंजन के तौर पर एक लीटर TSI इंजन मिलता है जिससे 115 पीएस की पावर और 178 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इन विकल्‍पों के साथ छह स्‍पीड मैनुअल, छह स्‍पीड ऑटोमैटिक और सात स्‍पीड डीएसजी और आठ स्‍पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प मिलते हैं।