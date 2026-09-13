Maruti Suzuki Victoris के CNG वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI

Maruti Victoris कीमत

Maruti Suzuki की ओर से Victoris को कई वेरिएंट में ऑफर किया जा रहा है। इसके CNG वेरिएंट के तौर पर LXI को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के CNG वेरिएंट की एक्‍स शोरूम (Maruti Victoris Price) कीमत 11.54 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 1.20 लाख रुपये आरटीओ और करीब 55 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके साथ ही टीसीएस चार्ज के तौर पर 11549 रुपये भी जाएंगे। जिसके बाद Maruti Victoris on road price करीब 13.42 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।