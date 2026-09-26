Maruti Suzuki Fronx के बेस वेरिएंट को ले आएं घर, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI

Maruti Fronx कीमत

मारुति की ओर से फ्रॉन्‍क्‍स के बेस वेरिएंट Sigma को 6.85 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 7.75 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 6.85 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा करीब 52 हजार रुपये आरटीओ और इंश्‍योरेंस के करीब 38 हजार रुपये देने होंगे।