Maruti Fronx के ऑटोमैटिक वेरिएंट को ले आएं घर, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Maruti Fronx को ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस एसयूवी के ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Fronx कीमत

Maruti Fronx के ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट को 8.25 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 9.30 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 8.25 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा करीब 62 हजार रुपये आरटीओ और इंश्‍योरेंस के करीब 43 हजार रुपये देने होंगे।