मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेस्ट है 3.70 लाख वाली ये सस्ती कार, देती है 33 का माइलेज और एयरबैग भी

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच सभी को एक ऐसी कार चाहिए जो बजट में तो हो लेकिन साथ ही माइलेज भी बढ़िया देती है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें मिडिल क्लास फैमिली की जेब पर भारी असर डालती है। इसलिए आज हम आपको एक ऐसी गाड़ी को बारे में बताएंगे जो पेट्रोल में 24.9kmpl और CNG पर 33km/kg का माइलेज देती है।

इंजन परफॉर्मेंस और माइलेज हम बात कर रहें हैं Alto K10 की जिसमं 998cc का K10C 3 सिलिंडर पेट्रोल या S-CNG इंजन दिया गया है। पेट्रोल वर्जन में 5600rpm पर 68bhp और CNG वर्जन में 3400rpm पर 56bhp की पावर देता है। वहीं 3500rpm पर 89nm और CNG पर 3400rpm पर 82.1nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है।

Alto K10 पेट्रोल में 24.9kmpl तो वहीं CNG के साथ 33.85km/kg तक का माइलेज देने का दावा करती है। सस्पेंशन और ब्रेक इस गाड़ी में आगे की तरफ कॉइल स्प्रिंह के साथ मैकफर्सन स्ट्रट और पीछे की तरफ कॉइल स्प्रिंग के साथ ट्विस्ट आर्म सस्पेंशन दिया गया है। सुरक्षा के लिए इसमें आगे वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं। वहीं, इसमें 145/80 साइज के ट्यूबलेस रेडियल टायर दिए गए हैं।