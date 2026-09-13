Maruti Suzuki की 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV 'YMC' 2026 में हो सकती है लॉन्च, मिलेगी 480 किमी तक की रेंज

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki इस साल देश में कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। इसमें से एक प्रोडक्ट ब्रांड की नई 3-रो इलेक्ट्रिक MPV हो सकती है। कंपनी इस इलेक्ट्रिक MPV को जिसका कोडनेम YMC है, कई बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इसे लेकर ऐसी उम्मीद है कि YMC को 2026 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है।

मारुति सुजुकी YMC Maruti Suzuki YMC के टेस्ट म्यूल को कवर के साथ टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। हालांकि, स्पाई शॉट्स से कई डिटेल्स सामने आई हैं। प्रोटोटाइप के फ्रंट में एक सीधा अपराइट स्टांस और एक बॉक्सी ओवरऑल शेप है। ऐसी उम्मीद है कि इसमें स्लीक LED हेडलाइट्स के साथ आइब्रो शेप की LED DRL मिल सकती है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां, एयरोडायनेमिक व्हील्स और इंटीग्रेटेज टर्न सिग्नल वाले ORVM भी दिखते हैं। रियर में एक वाइपर और रियर बंपर के निचले हिस्से में रिफ्लेकटर्स दिए गए हैं। प्लैटफॉर्म और पावरट्रेन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Maruti Suzuki YMC अपना प्लैटफॉर्म Maruti Suzuki e Vitara के साथ शेयर करेगी। e Vitara एक स्केटबोर्ड इलेक्ट्रिक प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल करती है और हम यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें e Vitara जैसे ही बैटरी विकल्प और पावरट्रेन दिए जाएंगे।