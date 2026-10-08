Maruti Brezza Facelift के CNG वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI

Maruti Brezza कीमत

मारुति की ओर से ब्रेजा फेस‍लिफ्ट के सीएनजी वेरिएंट के तौर पर LXI CNG को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के सीएनजी वेरिएंट को 9.40 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जा रहा है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 9.40 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 70 हजार रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स और करीब 47 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 10.58 लाख रुपये के आस पास हो जाती है।