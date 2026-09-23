Mahindra Scorpio के बेस वेरिएंट को है घर लाना, चार लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। महिंद्रा की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से Mahindra Scorpio Classic को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को चार लाख रुपये की Down Payment करने के बाद खरीदकर घर लाना है तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Mahindra Scorpio कीमत

महिंद्रा की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर स्‍कॉर्पियो क्‍लासिक को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 13.36 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 13.36 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 1.85 लाख रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स, करीब 80 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा इस पर करीब 13 हजार रुपये टीसीएस के तौर पर देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 16.16 लाख रुपये हो जाती है।

चार लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI अगर Mahindra Scorpio के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में चार लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 12.16 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 12.16 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 19764 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Car अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 12.16 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 19764 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Mahindra Scorpio के बेस वेरिएंट के लिए करीब 4.44 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 20.60 लाख रुपये हो जाएगी।