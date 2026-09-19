Kawasaki Vulcan S को खरीदने से पहले जान लें ये बातें, 649cc का इंजन और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Kawasaki Vulcan S को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है कि जिसकी एक्स-शोरूम कीमक 8.23 लाख रुपए है। साल 2027 के लिए यह बाइक पिछले साल के ही ज्यादातर मैकेनिकल पैकेज को रखती है लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा टॉर्क और कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं।

कितनी है कीमत? 2027 Kawasaki Vulcan S की कीमत 8.23 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है जो MY26 मॉडल की तुलना में 10,000 रुपए ज्यादा है। यह ब्लू कलर के हाइलाइट्स के साथ सिंगल मेटालिक कार्बन ग्रे कलर में उपलब्ध है। बता दें कि इस बाइक की डिलीवरी सितंबर 2026 से शुरू हो सकती है।

इंजन और पावर Vulcan S में 649cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गाय है जो 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। यह इंजन 7,500rpm पर 61 hp की पावर और 6,000rpm पर 62.4nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें कावासाकी वर्सेस 650 और निंजा 650 वाला ही इंजन मिलता है लेकिन इसे Vulcan के क्रूजर कैरेक्टर के मुताबिक अलग तरह से ट्यून किया गया है।

हाइट और ग्राउंड क्लीयरेंस Kawasaki Vulcan S की सीट हाइट 705mm है जो इस सेगमेंट की किसी भी मोटरसाइकिल में सबसे कम में से एक है। इंजन के नीचे दिया गया मफलर कम सेंटर ऑफ ग्रैविटी में योगदान देता है जिससे कम स्पीड और कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। इस मोटरसाइकिल का कर्ब वेट 235kg है।