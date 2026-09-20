Kia Syros के बेस वेरिएंट को है घर लाना, तीन लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI

Kia Syros कीमत

किआ की ओर से सिरोस के बेस वेरिएंट के तौर पर HTE को ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 8.42 लाख रुपये है। इस एसयूवी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 64 हजार रुपये आरटीओ और करीब 37 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद इस एसयूवी की ऑन रोड कीमत करीब 9.43 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।