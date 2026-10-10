Kia Syros के ऑटोमैटिक वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI

Kia Syros कीमत

किआ की ओर से सिरोस के ऑटोमैटिक वेरिएंट के तौर पर HTK Plus Turbo DCT को ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 11.95 लाख रुपये है। इस एसयूवी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 1.25 लाख रुपये आरटीओ और करीब 50 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद इस एसयूवी की ऑन रोड कीमत करीब 13.82 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।