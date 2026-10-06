5.99 लाख की कीमत में बेस्ट है ये 5-सीटर हैचबैक, 20kmpl का माइलेज और Apple CarPlay जैसे फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप 5 लोगों की फैमिली के लिए एक प्रीमियम हैचबैक खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपके दिमाग में Hyundai i20 का ख्याल चल रहा है तो इसे खरीदने से पहले आपको इस गाड़ी की इन डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। आइए जानते हैं कि आपकी 5 लोगों की फैमिली के लिए आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं।

इंजन पावर और माइलेज इसमें 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसका डिस्प्लेसमेंट 1,197cc है और इसमें 4 सिलिंडर है। यह इंजन 6,000rpm पर 83 से 88 PS की अधिकतम पावर और 4,200rpm पर 114.7nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 5-स्पीड मैनुअल या इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (iVT/CVT) का विकल्प मिलता है। ARAI के मुताबिक, इसका माइलेज 20kmpl और इसमें 37 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है।

सस्पेंशन ब्रेक और टायर गैस-टाइप शॉप एब्जॉर्बर के साथ मैकफर्सन स्ट्रट दिया गया है और रियर में कपल टॉर्शन बीम एक्सल मिलता है। ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं। इस गाड़ी में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं जिसमें 185/70 R14, 185/65 R145 से लेकर 195/55 R16 तक हैं।