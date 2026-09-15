Hyundai Exter के बेस वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI

Hyundai Exter कीमत

Hyundai की ओर से Exter के बेस वेरिएंट के तौर पर HX2 को ऑफर किया जाता है। निर्माता इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 5.80 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 5.80 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 28 हजार रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स, करीब 34 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 6.42 लाख रुपये हो जाती है।