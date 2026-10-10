Hyundai Creta vs Hyundai Elevate Facelift: कीमत, इंजन पावर और फीचर्स के मामले में कौन ही गाड़ी है बेस्ट

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Honda Elevate Facelift को हाल ही में 11.80 लाख रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। इस गाड़ी का मुकाबला सेगमेंट लीटर कही जाने वाली Hyundai Creta से है। नए फेसलिफ्ट के आने के बाद Elevate के फीचर्स और सेफ्टी को काफी अपग्रेड किया गया है। आइए जानते हैं कि इन दोनों में कितना और क्या अंतर है।

परफॉर्मेंस और पावरट्रेन Honda Elvate के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से 121 PS की पावर और 145nm का टॉर्क मिलता है जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। वहीं, Hyundai Creta का बेस पेट्रोल इंजन 115PS की पावर देता है। हालांकि, Hyundai इसमें ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल (157 PS) और ज्यादा टॉर्क वाला डीजल इंजन भी उपलब्ध कराती है।

केबिन और बूट स्पेस Hyundai Creta के केबिन में बड़े डुअल डिजिटल स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, बोस का ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ के विकल्प और एडवांस ADAS दिए गए हैं। यह पीछे बैठने वाले तीन पैसेंजर्स के लिए बेहतर चौड़ाई और कंफर्ट देती है। वहीं, Honda Elevate के केबिन में क्लीन और प्रैक्टिकल डैशबोर्ड लेआउट, कंफर्टेबल सीटें, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले और कैमरा आधारित ADAS सुइट दिया गया है।

बूट स्पेस में कौन आगे? बूट स्पेस के मामले में Evelate Facelift 458 लीटर के बूट के साथ आगे है जबकि Creta में 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसके अलावा, Elevate में 220mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है जिससे खराब सड़कों पर गाड़ी चलाना काफी आसान हो जाता है।

कीमत का अंतर Hyndai Creta की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.91 लाख रुपए से लेकर टॉप-वेरिएंट के 20.46 लाख रुपए तक जाती है। इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल जैसे कई इंजन विकल्प मिलते हैं जिनके साथ मैनुअल, CVT और DCT गियरबॉक्स दिए जाते हैं। वहीं, Honda Elevate Facelift की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.80 लाख रुपए से लेकर 16.80 लाख रुपए तक जाती है।