बाइक चोरी होने पर मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम की पूरी रकम, बस फॉलो करें ये आसान तरीका

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना किसी के साथ भी हो सकती है। बाइक कई लोगों के लिए सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं, बल्कि उनकी पसंद और मेहनत की कमाई से जुड़ी होती है। ऐसे में बाइक चोरी होने पर परेशान होना स्वाभाविक है। हालांकि, ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय सही कदम उठाना जरूरी है, ताकि आप बाइक इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया शुरू कर सकें।

बाइक चोरी होने पर इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें? अगर आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, तो सबसे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं और इसके बाद बीमा कंपनी को घटना की जानकारी दें। क्लेम के लिए जरूरी कागजात जमा करने से लेकर बीमा कंपनी की जांच पूरी होने तक कुछ अहम प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। आइए, बाइक चोरी होने पर इंश्योरेंस क्लेम लेने का पूरा तरीका जानते हैं।

1. बाइक चोरी होने पर सबसे पहले FIR दर्ज कराएं मोटरसाइकिल चोरी होने पर सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत के बाद पुलिस आपको FIR (First Information Report) या FIR नंबर देगी। बाइक चोरी का इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए पुलिस रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण कागजात है। इसलिए शिकायत दर्ज कराने के बाद FIR की प्रति या उसका नंबर सुरक्षित रखें।

2. बाइक चोरी की जानकारी बीमा कंपनी को दें पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद अपनी बीमा कंपनी को बाइक चोरी होने की जानकारी दें। इसके लिए आप बीमा कंपनी को फोन, ईमेल या उसकी वेबसाइट के जरिए सूचित कर सकते हैं। समय पर बीमा कंपनी को जानकारी देने से आपको क्लेम प्रक्रिया शुरू करने और आगे की जरूरी औपचारिकताएं समझने में मदद मिलेगी।

3. बीमा कंपनी से क्लेम फॉर्म और जरूरी जानकारी लें बाइक चोरी होने की सूचना देने के बाद बीमा कंपनी से क्लेम फॉर्म प्राप्त करें। इस दौरान क्लेम से संबंधित जरूरी कागजातों और उन्हें जमा करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी लें। इसके बाद क्लेम फॉर्म में मांगी गई जानकारी सही तरीके से भरें और उसे बीमा कंपनी के पास जमा करें।

4. बाइक चोरी के क्लेम के लिए जरूरी कागजात जमा करें बाइक चोरी का इंश्योरेंस क्लेम करते समय बीमा कंपनी आपसे कुछ जरूरी कागजात मांग सकती है। इन कागजातों को सही तरीके से तैयार करके जमा करना आवश्यक है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में निम्नलिखित कागजात शामिल हो सकते हैं-

पुलिस FIR की प्रति बाइक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर और इंजन नंबर कागजात जमा करने से पहले बीमा कंपनी से यह जरूर पता कर लें कि क्लेम प्रक्रिया के लिए उसे किन-किन कागजात की जरूरत है।

5. बीमा कंपनी कर सकती है जांच या सर्वे बाइक चोरी का क्लेम मिलने के बाद बीमा कंपनी मामले की जांच कर सकती है। कुछ बीमा कंपनियां यह पता लगाने के लिए सर्वे भी करवाती हैं कि बाइक वास्तव में चोरी हुई है या नहीं। इस दौरान चोरी की रिपोर्ट और जमा किए गए कागजातों की जांच की जा सकती है। इसलिए क्लेम से जुड़े कागजात सही और पूरी जानकारी के साथ जमा करना जरूरी है।

6. क्लेम मंजूर होने के बाद मिलेगा भुगतान बीमा कंपनी पुलिस रिपोर्ट और अन्य जरूरी कागजातों की जांच पूरी करने के बाद क्लेम पर फैसला लेती है। अगर कागजात और अन्य जानकारियां सही पाई जाती हैं, तो क्लेम को मंजूरी दी जा सकती है। इसके बाद आपको आपकी बीमा पॉलिसी के अनुसार निर्धारित राशि या उसका लागू हिस्सा मिल सकता है। ध्यान रखें कि बाइक चोरी होने पर इंश्योरेंस से पूरी रकम मिलने की गारंटी नहीं होती। भुगतान की राशि आपकी बीमा पॉलिसी की शर्तों और क्लेम के आकलन पर निर्भर करती है। इसलिए क्लेम का आवेदन करते समय पॉलिसी से जुड़ी शर्तों को समझना जरूरी है।