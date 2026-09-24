ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में इलेक्‍ट्रिक दो पहिया वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए कई निर्माताओं की ओर से नए विकल्‍प पेश और लॉन्‍च किए जा रहे हैं। होंडा की ओर से भी हाल में ही नए इलेक्‍ट्रिक स्‍कूटर के तौर पर क्‍यूसी 3 को लॉन्‍च किया गया है। जिसका मुकाबला बजाज के चेतक के साथ होगा। दोनों इलेक्‍ट्रिक स्‍कूटर में रेंज, फीचर्स और कीमत के मामले में किसे खरीदना बेहतर विकल्‍प (Honda QC3 Vs Bajaj Chetak) हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Honda QC3 Vs Bajaj Chetak फीचर्स होंडा की ओर से भारतीय बाजार में क्‍यू3 को लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस स्‍कूटर में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। इसमें एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, पांच इंच डिस्‍प्‍ले, ब्‍लूटूथ कनेक्‍टिव‍िटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, 32 लीटर बूट स्‍पेस, की-लैस स्‍टार्ट, आगे डिस्‍क और पीछे ड्रम ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं।

वहीं बजाज की ओर से चेतक के सी3001 स्‍कूटर को भी ऑफर किया जाता है। इस स्‍कूटर में एलईडी हेडलाइट, हिल होल्‍ड असिस्‍ट, रिवर्स मोर्ड, ब्‍लूटूथ कनेक्‍टिविटी, ईको और स्‍पोर्ट्स मोड, दोनों पहियों पर ड्रम ब्रेक, 35 लीटर बूट स्‍पेस, एलसीडी डिस्‍प्‍ले जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Honda QC3 Vs Bajaj Chetak रेंज होंडा की ओर से क्‍यूसी 3 में तीन किलोवाट की बैटरी को दिया जाता है। इस बैटरी से स्‍कूटर को 145 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। इसे चार्ज होने में चार घंटे का समय लगता है।