Honda Elevate के बेस वेरिएंट को घर है लाना, दो लाख Down Payment के बाद देनी होगी इतनी EMI

Honda Elevate कीमत

Honda की ओर से Elevate SUV के बेस वेरिएंट के तौर पर SV को ऑफर किया जाता है। कंपनी इस मिड साइज एसयूवी के बेस वेरिएंट को 11.81 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 11.81 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स और आरटीओ की कीमत भी देनी होगी। इस गाड़ी को खरीदने के लिए 1.23 लाख रुपये आरटीओ, करीब 56 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। टीसीएस चार्ज के तौर पर 12 हजार रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 13.71 लाख रुपये हो जाती है।