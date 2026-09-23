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Honda CB500 का कौन सा वेरिएंट होगा आपके लिए बेस्ट, जानिए हर वेरिएंट की कीमत और डिटेल्स

By Digital Desk Edited By: Shubham Pandey
Published: Wed, 23 Sep 2026 03:32 PM (IST)

Honda CB500: होंडा ने भारत में अपनी सबसे बड़ी एयर-कूल्ड सिंगल सिलिंडर मोटरसाइकिल CB500 को तीन शानदार वेरिएंट्स में पेश ...और पढ़ें

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ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Honda CB500 ब्रांड की भारत में सबसे बड़ी एयर-कूल्ड सिंगल सिलिंडर मोटरसाइकिल है। इस 501cc एयर और ऑयल कूल्ड इंजन पावर देता है जो 28hp की पावर और 43.3nm का टॉर्क देता है। यह तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है जिनमें अंतर व्हील टाइप और कलर ऑप्शन का है। हालांकि, Honda ने हर वेरिएंट की कीमत का खुलासा कर दिया है।

Honda CB500 Alloy

Honda CB500 अलॉय इस रेंज में एंट्री पॉइंट है और जैसा कि नाम से पता चलता है इसमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं। यह दो कलर ऑप्शन ब्लैक और ग्रे में उपलब्ध है। इसकी पूरी जानकारी और फीचर्स इस साल के अंत में सामने आएंगे। इसका मतलब है कि इस साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच कभी लॉन्च होगी और इसके बाद डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.75 लाख रुपए है।ॉ

Honda CB500 स्पोक

बेस वेरिएंट के अलॉय व्हील्स की जगह CB500 स्पोक में क्रॉस-स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स मिलते हैं। यह दो मेटालिक-फिनिश सॉलिड पेंट विकल्पों- सिल्वर और रेड में उपलब्ध होगा। इस वेरिएंट की पूरी जानकारी अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध होगी और इसके तुरंत बाद इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3 लाख रुपए है।

Honda C500 स्पोक विद स्ट्राइप्स

यह इस रेंज का टॉप वेरिएंट है जिसमें मिडिल वेरिएंट वाले क्रॉस-स्पोक ट्यूबलेस रिम्स ही मिलते हैं। यह अलॉय-व्हील वेरिएंट वाले है पीक ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी लेकिन इसके फ्यूल टैंक पर खास पिनस्ट्राइप्स दिए गए हैं जो इसे तीनों में सबसे अलग लुक देते हैं। स्पोक वेरिएंट की तरह ही यह भी अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध होगी। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.02 लाख रुपए है।

बता दें कि, तीनों वेरिएंट्स में एक ही 501cc एयर और ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है। इसके अलावा, सभी में Honda सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल, स्लिप और असिस्ट क्लच, Honda RoadSync कनेक्टिविटी के साथ एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ऑल-LED लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

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