Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Electric Car की Service के समय किन बातों का रखें ध्‍यान, रहेगी बैटरी और मोटर पूरी तरह सुरक्षित

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    भारत में इलेक्ट्रिक कारों का चलन बढ़ रहा है, लेकिन इनके रख-रखाव में लापरवाही भारी पड़ सकती है। इलेक्ट्रिक कार को सीधी धूप में पार्क न करें, समय पर सर्विस कराएं और बैटरी की जांच करवाते रहें। कूलेंट का स्तर जांचें और आवश्यकतानुसार बदलें। ब्रेक पैड, टायर और लाइट्स का भी ध्यान रखें।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में पेट्रोल और डीजल के साथ ही इलेक्‍ट्रिक कारों को भी पसंद किया जाता है। लेकिन कई लोग इलेक्‍ट्रिक कर खरीदने के बाद उसका सही तरह से रख रखाव नहीं कर पाते। लापरवाही के कारण ऐसी कारों की बैटरी और मोटर में परेशानी आ जाती है। जिसे ठीक करवाना काफी मुश्किल हो जाता है। Electric Car की देखभाल किस तरह से की जाती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न करें लापरवाही

    इलेक्ट्रिक कार की उम्र को बढ़ाना चाहते हैं तो कई चीजों का ध्‍यान रखना काफी जरूरी होता है। सबसे बड़ी बात कभी भी कार के साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कभी भी इलेक्ट्रिक कार को सूरज की सीधी रोशनी में पार्क न करें। ऐसा करने से भी बैटरी और मोटर पर बुरा असर होता है।

    समय पर करवाएं Electric Car की Service

    इलेक्ट्रिक कार की सर्विस को हमेशा समय पर करवाना चाहिए। ऐसा करने से कई महत्‍वपूर्ण पार्ट्स में खराबी की समस्‍या को दूर रखने में मदद मिलती है। साथ ही समय पर सर्विस करवाने के कारण कार को लंबे समय तक चलाया जा सकता है।

    बैटरी की जांच करवाएं

    जब भी इलेक्ट्रिक कार को सर्विस के लिए लेकर जाएं, तो हमेशा उसकी बैटरी की जांच भी करवाएं। इससे आपको जानकारी मिलती है कि आपकी कार में लगी बैटरी की हेल्‍थ कितनी बेहतर है।

    कूलेंट भी करें चेक

    इलेक्ट्रिक कार में भले ही इंजन न हो, लेकिन कई कारों में कूलेंट के जरिए बैटरी के तापमान को सामान्‍य बनाया जाता है। ऐसे में जब भी सर्विस करवाएं तो हमेशा कूलेंट को भी चेक करवाएं। अगर जरूरत हो तो कूलेंट बदलें या फिर उसे टॉप-अप करवाएं। इससे बैटरी के तापमान को सामान्‍य बनाए रखने में मदद मिलती है।

    इनका भी रखें ध्‍यान

    इलेक्ट्रिक कार की सर्विस के समय बैटरी, मोटर और कूलेंट के साथ ही ब्रेक पैड, लाइट्स, टायर का ध्‍यान भी रखना चाहिए। जरूरत हो तो टायर रोटेशन करवाएं। इसके अलावा ब्रेक पैड भी बदले जा सकते हैं। लाइट्स की सेटिंग को भी सर्विस के दौरान ही ठीक करवाया जा सकता है।

     