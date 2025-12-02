ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में पेट्रोल और डीजल के साथ ही इलेक्‍ट्रिक कारों को भी पसंद किया जाता है। लेकिन कई लोग इलेक्‍ट्रिक कर खरीदने के बाद उसका सही तरह से रख रखाव नहीं कर पाते। लापरवाही के कारण ऐसी कारों की बैटरी और मोटर में परेशानी आ जाती है। जिसे ठीक करवाना काफी मुश्किल हो जाता है। Electric Car की देखभाल किस तरह से की जाती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हें।

न करें लापरवाही इलेक्ट्रिक कार की उम्र को बढ़ाना चाहते हैं तो कई चीजों का ध्‍यान रखना काफी जरूरी होता है। सबसे बड़ी बात कभी भी कार के साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कभी भी इलेक्ट्रिक कार को सूरज की सीधी रोशनी में पार्क न करें। ऐसा करने से भी बैटरी और मोटर पर बुरा असर होता है।

समय पर करवाएं Electric Car की Service इलेक्ट्रिक कार की सर्विस को हमेशा समय पर करवाना चाहिए। ऐसा करने से कई महत्‍वपूर्ण पार्ट्स में खराबी की समस्‍या को दूर रखने में मदद मिलती है। साथ ही समय पर सर्विस करवाने के कारण कार को लंबे समय तक चलाया जा सकता है।

बैटरी की जांच करवाएं जब भी इलेक्ट्रिक कार को सर्विस के लिए लेकर जाएं, तो हमेशा उसकी बैटरी की जांच भी करवाएं। इससे आपको जानकारी मिलती है कि आपकी कार में लगी बैटरी की हेल्‍थ कितनी बेहतर है। कूलेंट भी करें चेक इलेक्ट्रिक कार में भले ही इंजन न हो, लेकिन कई कारों में कूलेंट के जरिए बैटरी के तापमान को सामान्‍य बनाया जाता है। ऐसे में जब भी सर्विस करवाएं तो हमेशा कूलेंट को भी चेक करवाएं। अगर जरूरत हो तो कूलेंट बदलें या फिर उसे टॉप-अप करवाएं। इससे बैटरी के तापमान को सामान्‍य बनाए रखने में मदद मिलती है।