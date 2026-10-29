DigiLocker या mParivahan डॉक्यूमेंट्स नहीं मान रही ट्रैफिक पुलिस? तो करें ये काम, तुरंत रद्द होगा चालान

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। आजकल ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जैसे DL और RC जेब में रखने की जगह मोबाइल ऐप जैसे DigiLocker या mParivahan में रखते हैं। लेकिन कई बार ट्रैफिक पुलिस इन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को मानने से मना कर देती है और चालान काटने की बात करती है। आइए जानते हैं कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हैं और कानून इसके बारे में क्या कहता है।

क्या कहता है नियम? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और IT Act 2000 के तहत Digiloker या mParivahan ऐप में मौजूद डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से वैलिड हैं। कानून के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस या कोई भी जांच अधिकारी इन्हें देखने से मना नहीं कर सकता है और न ही आपसे फिजिकल कॉपी दिखाने की जिद कर सकता है।