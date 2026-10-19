6.30 लाख रुपये में 36 किमी का माइलेज, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और सनरूफ, ये है सबसे बेस्ट Sedan Car

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में अभी भी सेडान कारों की मांग बनी हुई है। इस बात का पता इससे ही लग जाता है कि सितंबर 2026 में सेडान कारों की कुल 35,119 यूनिट की बिक्री हुई है। इसमें से सबसे ज्यादा बिक्री Maruti Suzuki Dzire की हुई है। वहीं, दूसरे स्थान पर Hyundai Aura रही। Maruti Suzuki Dzire की सबसे ज्यादा बिक्री की वजह इसमें मिलने वाले फीचर्स और सुविधाएं है। आइए विस्तार में जानते हैं कि आज भी Maruti Suzuki Dzire आज भी लोगों की पहली पसंद क्यों बनी हुई है?

Maruti Suzuki Dzire का इंजन मारुति सुजुकी डिजायर में 1.2-लीटर Z-Series (Z12E) नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 82.93 Ps की पावर और 112.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, CNG मोड में इसकी पावर लगभग 70 PS और टॉर्क 102 Nm है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्मीट ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है।

36 किमी तक के माइलेज का दावा Maruti Suzuki Dzire की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसका माइलेज है। कंपनी के अनुसार, इसके पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट का माइलेज 25.15 km/l (MT) और ऑटोमैटिक वेरिएंट का माइलेज 26.13 km/l (AMT) तक है। वहीं, इसके S-CNG मैनुअल वेरिएंट का माइलेज 35.63 km/kg (MT) तक और ऑटोमैटिक वेरिएंट का माइलेज 36.47 km/kg (AMT) दावा किया गया है।

फ्यूल टाइप ट्रांसमिशन दावा किया गया माइलेज पेट्रोल मैनुअल (MT) 25.15 km/l पेट्रोल ऑटोमैटिक (AMT) 26.13 km/l CNG मैनुअल (MT) 35.63 km/kg CNG ऑटोमैटिक (AMT) 36.47 km/kg Maruti Suzuki Dzire की कीमत Maruti Suzuki Dzire को भारतीय बाजार में LXi, VXi, ZXi और ZXi+ जैसे वेरिएंट में पेश किया जाता है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 6.26 लाख रुपये एक्स-शोरूम है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग 9.31 लाख रुपये तक जाती है। वेरिएंट फ्यूल / ट्रांसमिशन एक्स-शोरूम कीमत LXi पेट्रोल / मैनुअल (MT) ₹6.31 लाख VXi पेट्रोल / मैनुअल (MT) ₹7.79 लाख (लगभग) VXi AMT पेट्रोल / ऑटोमैटिक (AMT) ₹8.29 लाख (लगभग) VXi CNG CNG / मैनुअल (MT) ₹8.79 लाख (लगभग) ZXi पेट्रोल / मैनुअल (MT) ₹8.89 लाख (लगभग) VXi CNG AMT CNG / ऑटोमैटिक (AMT) ₹9.19 लाख (लगभग) ZXi AMT पेट्रोल / ऑटोमैटिक (AMT) ₹9.39 लाख (लगभग) ZXi Plus पेट्रोल / मैनुअल (MT) ₹9.65 लाख (लगभग) ZXi CNG CNG / मैनुअल (MT) ₹9.89 लाख (लगभग) ZXi Plus AMT पेट्रोल / ऑटोमैटिक (AMT) ₹10.15 लाख (लगभग) ZXi CNG AMT CNG / ऑटोमैटिक (AMT) ₹9.54 लाख / ₹10.30 लाख मिलती है 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग फैमिली कार खरीदते समय सेफ्टी फीचर्स काफी जरूरी है। इस मामले में Maruti Suzuki Dzire की नई जनरेशन खास है। इसे Bharat NCAP और Global NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

कार में छह एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके चुनिंदा वेरिएंट में रियर पार्किंग कैमरा और 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है।