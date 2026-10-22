सिंगल चार्ज में 187KM रेंज, रिमूवेबल बैटरी...एक हेलमेट के साथ रख लेंगे जरूरी सामान! कीमत 1.25 लाख रुपये

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप इस दीवाली पर एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। हम यहां पर आपको एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बता रहे हैं, जो लंबी रेंज, दमदार मोटर और रिमूवेबल बैटरी जैसे फीचर्स के साथ आता है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर VIDA VX2 Plus है। हम यहां पर Hero की VIDA के VX2 Plus 4.4 kWh वेरिएंट के बैटरी, रेंज, परफॉर्मेंस, चार्जिंग, फीचर्स और अन्य तकनीकी स्पेसिफिकेशन के बारे में विस्तार में बता रहे हैं।

रेंज और टॉप स्पीड VIDA VX2 Plus 4.4 kWh की सबसे खास चीज इसकी रेंज और स्पीड हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की IDC रेंज 187 किलोमीटर है। इस स्कूटर की अधिकतम स्पीड 90 किमी/घंटा बताई गई है। यह 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार 3.1 सेकंड में पकड़ सकता है।

बैटरी और मोटर VIDA VX2 Plus में 4.4 kWh में रिमूवेबल बैटरी दी गई है। रिमूवेबल बैटरी का फायदा यह है कि इसे स्कूटर से निकालकर अलग जगह चार्ज करने की सुविधा मिल सकती है। यह उन यूजर्स के लिए उपयोगी है, जिनके पास पार्किंग में सीधे चार्जिंग पॉइंट की सुविधा नहीं है।

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में PMSM (पर्मानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर) तकनीक वाली मोटर दी गई है, जिसकी पीक पावर 6 kW है। बैटरी और मोटर का यह कॉम्बिनेशन स्कूटर की परफॉर्मेंस का अहम हिस्सा है। चार्जिंग टाइम इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय ध्यान देने वाले प्रमुख पहलुओं में से एक है। AC चार्जिंग के दौरान 20% से 80% तक चार्ज होने का समय 2 घंटे 28 मिनट का समय लगता है, लेकिन फास्ट चार्जर से केवल 65 मिनट में 0 से 80 फीसद तक चार्ज हो जाती है।

राइडिंग मोड और डिस्प्ले VIDA VX2 Plus 4.4 kWh में Eco, Ride और Sport राइडिंग मोड दिए गए हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ फोन चार्जिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा भी सूचीबद्ध है। इसके अलावा, OTA (Over-the-Air) सपोर्ट और TBT (Turn-by-Turn) नेविगेशन का भी फीचर मिलता है।