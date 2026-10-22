गाड़ी की RC गुम होने पर न हों परेशान; घर बैठे ऑनलाइन ऐसे बनवाएं डुप्लीकेट RC, जानिए सिंपल तरीका

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक ऐसा जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसके बिना भारतीय सड़कों पर गाड़ी चलाना गैर-कानूनी है। कई बार RC किसी लापरवाही या दुर्घटना की वजह से खो जाता है, चोरी हो जाता है या कट-फटकर खराब हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही आसानी से डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन कर सकते हैं।

RC खो जाने पर क्या करें? अगर आपकी RC खो गई या चोरी हो गई है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन या राज्य पुलिस के पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से e-FIR दर्ज कराएं। डुप्लीकेट RC के आवेदन के लिए FIR की कॉपी होना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे कि, अगर RC सिर्फ कटी-फटी या खराब हुई है तो FIR की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही, एक हलफनामा बनवाएं जिसमें यह लिखा हो कि RC खो चुकी है और इसका गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है।

क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स? RC के लिए आवेदन करने से पहले Form 26 (डुप्लीकेट RC का आधिकारिक आवेदन पत्र), पुलिस FIR की कॉपी, गाड़ी का वैलिड इंश्योरेंस, PUC सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, बैंक से NOC (अगर गाड़ी पर लोन हो तो), इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है।