आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह आप सोच विचार करके जिम्मेदार फैसलें लेंगे। शनिदेव आपके लग्न पर वक्री होकर पुराने निर्णयों पर दोबारा सोचने को कहते हैं, ताकि भविष्य की नींव मजबूत हो।

चंद्रदेव कमाई से शुरू होकर संतान और प्रेम के भाव तक पहुंचेंगे, तो सप्ताह का अंत सुकून भरा रहेगा। शुक्रदेव आठवें भाव में आकर साझा धन और भावनात्मक भरोसे से जुड़े विषय सामने लाएंगे। धीरज और साफ संवाद आपको हर उलझन से बाहर निकालेंगे।

स्वास्थ्य मन का बोझ हल्का रखना इस सप्ताह आपकी सेहत के लिए सबसे जरूरी है। मंगलदेव सिंह राशि में छठे भाव में हैं, जो फिटनेस को लेकर जोश जगाएंगे। व्यायाम शुरू करना अच्छा है, पर पहले ही दिन से जरूरत से ज्यादा जोर लगाना ठीक नहीं होगा, धीरे-धीरे आगे बढ़ें।

पाचन तंत्र और नींद का खास ख्याल रखें, रात का खाना हल्का और जल्दी खाएं। शनिदेव आपके लग्न पर रहकर थकान और भारीपन का एहसास दे सकते हैं, ऐसे में सुबह की धूप और हल्का योग फायदेमंद रहेगा। 28 नवंबर को चंद्रदेव कर्क राशि में पांचवें भाव में आएंगे, तब मूड खिल उठेगा और मनपसंद कामों में समय बिताकर आप तरोताजा महसूस करेंगे।

परिवार और रिश्ते अपनों के बीच इस सप्ताह आप पहले से ज्यादा जिम्मेदार नजर आएंगे। शनिदेव आपकी राशि में वक्री होकर निजी वादों को लेकर आपको गंभीर बनाएंगे। 24 नवंबर को चंद्रदेव तीसरे भाव में आएंगे, तब भाई-बहनों और करीबी मित्रों से मन की बातें होंगी और पुराने गिले दूर होंगे।

26 नवंबर से चंद्रदेव चौथे भाव में होंगे, तब घर-गृहस्थी के कामों में आपका हाथ बंटाना बढ़ेगा और माता-पिता का सान्निध्य मिलेगा। शुक्रदेव आठवें भाव में आकर रिश्तों में भरोसे और भावनात्मक नजदीकी की अहमियत बढ़ाएंगे। 28 नवंबर को चंद्रदेव पांचवें भाव में आएंगे, तब संतान की किसी उपलब्धि पर गर्व होगा और जीवनसाथी के साथ यादगार पल बिताने का मौका मिलेगा।

शिक्षा ज्ञान की राह पर आगे बढ़ने का यह सप्ताह अच्छा अवसर है। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में भाग्य भाव में रहकर उच्च शिक्षा, शोध और गुरुजनों के साथ संवाद को बढ़ावा देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र इस दौरान दोहराव और प्रैक्टिस सेट पर फोकस करें।

28 नवंबर को चंद्रदेव पांचवें भाव में आएंगे, जो एकाग्रता, कल्पनाशक्ति और पढ़ाई में रुचि बढ़ाएंगे। साहित्य, मनोविज्ञान, रिसर्च, मैनेजमेंट या कला से जुड़े छात्रों को ज्यादा अध्ययन और चर्चा से लाभ मिलेगा। विदेश जाकर पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी अनुभवी लोगों से सलाह लेकर प्रवेश के विकल्प तलाश सकते हैं।