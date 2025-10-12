विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Scorpio Weekly Horoscope 13 to 19 October 2025: सफलता के अवसर मिलेंगे, पढ़ें वृश्चिक का राशिफल

By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:18 PM (IST)

सप्ताह की शुरुआत मिथुन राशि में चंद्रमा से होगी, जो आत्ममंथन और संवाद को प्रोत्साहित करेगा। 14 अक्टूबर को जैसे ही चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी भावनाएं गहरी होंगी और आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ेगा। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

Saptahik Rashifal 2025: वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल।


आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 13 to 19 October 2025) वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है। इस दौरान चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों से होकर गुजरेगा, जो आपके भीतर और बाहर के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशियों में चंद्रमा का गोचर आपके भावनाओं, आत्मविश्वास और व्यावहारिक दृष्टिकोण में वृद्धि लाएगा। 17 अक्टूबर को सूर्य का कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश संतुलन की ओर प्रेरित करेगा। बृहस्पति का 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश आपके दृष्टिकोण और ज्ञान का विस्तार करेगा।

मंगल तुला राशि में और शनि मीन राशि में प्रतिगामी अवस्था में होने के कारण इस सप्ताह धैर्य और आत्ममंथन महत्वपूर्ण होंगे। यह सप्ताह भावनाओं में नया उत्साह, सहज निर्णय और आंतरिक परिवर्तन का संकेत देता है।

परिचय

सप्ताह की शुरुआत मिथुन राशि में चंद्रमा से होगी, जो आत्ममंथन और संवाद को प्रोत्साहित करेगा। 14 अक्टूबर को जैसे ही चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी भावनाएं गहरी होंगी और आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ेगा। 16 से 18 अक्टूबर तक सिंह राशि में चंद्रमा आपके संकल्प और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे। 19 अक्टूबर को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे स्पष्टता और सुव्यवस्था के साथ योजनाएं बनाई जाएंगी। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश भावनात्मक संतुलन को प्रोत्साहित करेगा, और बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश संबंधों और व्यक्तिगत लक्ष्यों के प्रति आपके दृष्टिकोण को विस्तारित करेगा। यह सप्ताह जुनून, संवेदनशीलता और केंद्रित प्रयास का आदर्श मिश्रण लाता है।

Vrishak

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

मिथुन राशि में चंद्रमा बेचैनी या अधिक सोच को बढ़ा सकते हैं, अतः विश्राम को प्राथमिकता दें। कर्क राशि में चंद्रमा भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाएंगे। सिंह राशि में चंद्रमा (16-18 अक्टूबर) आपको ऊर्जा और उत्साह देंगे, जो व्यायाम के लिए उत्तम समय है। 19 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का प्रवेश आहार, नींद और दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक होगा। शनि की मीन राशि में प्रतिगामी स्थिति आपको विश्राम और स्वास्थ्य पर अनुशासन बनाए रखने की याद दिलाएगी। यह सप्ताह मानसिक शांति और पर्याप्त विश्राम से भावनात्मक उपचार की सलाह देता है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

इस सप्ताह भावनात्मक विकास और गहरी समझ आपके रिश्तों का आधार बनेगी। मिथुन राशि में चंद्रमा संवाद को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे प्रियजनों के साथ स्पष्ट बातचीत होगी। कर्क राशि में चंद्रमा भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करेंगे। सिंह राशि में चंद्रमा प्रेम और स्नेह का वातावरण बनाएंगे, जिससे अपने साथी के साथ समय बिताना और भावनाओं को व्यक्त करना आसान होगा। कन्या राशि में चंद्रमा के प्रवेश से भविष्य और जिम्मेदारियों पर व्यावहारिक चर्चा होगी, जिससे संबंध मजबूत होंगे। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश और बृहस्पति का कर्क राशि में होना आपके घर और रिश्तों में शांति और समझ को बढ़ाएगा।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर)

छात्रों के लिए यह सप्ताह सहज ज्ञान और एकाग्रता का होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा जिज्ञासा और अनुकूलता बढ़ाएंगे, जो शोध या लेखन कार्य के लिए अच्छा समय है। कर्क राशि में चंद्रमा भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे और जटिल जानकारी को याद रखने में मदद करेंगे। सिंह राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को प्रेरित करेंगे। कन्या राशि में चंद्रमा विश्लेषण क्षमता और सूक्ष्म ध्यान को बढ़ाएंगे। बुध का तुला राशि में होना संवाद और तर्क शक्ति को बढ़ाएगा। बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक अध्ययन में प्रगति लाएगा। यह सप्ताह भावनाओं और तर्क में संतुलन बनाए रखने की सीख देता है।

निष्कर्ष

यह सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रूपांतरण, जागरूकता और भावनात्मक गहराई लाएगा। चंद्रमा का गोचर भावनाओं और तर्क के संतुलन को प्रोत्साहित करेगा। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश आंतरिक शांति और सहयोग को बढ़ाएगा, जबकि बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश आपको ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का वरदान देगा। यह सप्ताह धैर्य, समझदारी और स्पष्ट दृष्टिकोण से अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संदेश देता है।

उपाय

आप प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें और आभार व्यक्त करें, जिससे स्पष्टता और साहस प्राप्त होगा। प्रतिदिन “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें, जिससे भावनाएं शुद्ध होंगी और सहज ज्ञान शक्ति बढ़ेगी। शनिवार को काले तिल या सरसों का तेल दान करें, जिससे तनाव और नकारात्मकता कम होगी। शाम को चंदन की धूप जलाएं, जिससे घर में शांति बनी रहेगी। 15 अक्टूबर को चांदनी रात में ध्यान करें, जिससे भावनात्मक संतुलन और शक्ति मिलेगी।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।